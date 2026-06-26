Lorenia Valles busca la coordinación estatal de Morena en Sonora 

En un paso estratégico hacia la definición de la ruta política en el estado de Sonora, la senadora con licencia Lorenia Valles formalizó este viernes su registro para competir por la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Durante el acto protocolario, la aspirante sonorense remarcó la importancia de priorizar el trabajo en unidad y la estructuración territorial para dar continuidad a las directrices de la llamada Cuarta Transformación en su entidad natal, haciendo eco de la máxima obradorista: "lo que importa no es el cargo, sino el encargo".

La postulación y entrega de los documentos correspondientes se llevó a cabo en las instalaciones del World Trade Center de la capital del país. La solicitud fue recibida formalmente por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, junto a la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora. Las dirigentes partidistas atestiguaron el compromiso de la legisladora con licencia de preservar los liderazgos que han cimentado el movimiento en la región y a nivel federal.

Al hacer un balance sobre la trayectoria del partido a casi 12 años de su fundación oficial, Valles Sampedro ponderó el crecimiento acelerado de la organización gracias a la confianza del electorado. Resaltó que esta inercia les ha permitido consolidar dos mandatos en la Presidencia de la República, además de mayorías significativas en el Congreso de la Unión, legislaturas locales, gubernaturas y ayuntamientos. En ese sentido, afirmó que la continuidad del proyecto debe sustentarse en el apego a la base social y en una sólida organización en cada uno de los municipios de Sonora.

Finalmente, la funcionaria respaldó el uso de la encuesta como la herramienta estatutaria idónea y transparente para la designación de los coordinadores del movimiento. Lorenia Valles enfatizó que este mecanismo respeta plenamente la Declaración de Principios de Morena, al colocar la voluntad ciudadana en el núcleo de las determinaciones del partido y refrendar la premisa de que las transformaciones de la vida pública nacional deben alcanzarse exclusivamente por vías democráticas y pacíficas.