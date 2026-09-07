Informe confirma que Luis Donaldo Colosio Riojas nació en la CDMX, no en Sonora

Un informe de inteligencia elaborado por el gobierno federal confirma que el senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, nació en la Ciudad de México.

El reporte incluye un "Registro de Nacimiento" del Hospital Humana, donde el legislador habría nacido el 31 de julio de 1985.

Además de esa información, se incluyen los datos publicados por el periódico Excélsior relacionados con sus actas de nacimiento del estado de Sonora.

La información confirma que el senador nació en la capital del país, y no en Magdalena, Sonora, como él mismo lo ha declarado públicamente.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, ha expresado que es interés de su partido que Colosio Riojas compita por la gubernatura de Sonora.

El informe ya fue entregado tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Presidencia de la República.