Sonora incrementa fuerza policial y logra bajar de 68.2% en homicidios

Sonora logró revertir la tendencia al alza en el delito de homicidio doloso y registrar una disminución de 68.2 por ciento en su promedio diario en comparación con septiembre de 2021, de acuerdo con los indicadores presentados por la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El resultado se da luego de que el actual gobierno recibiera el estado con un incremento previo del 241 por ciento en este indicador, lo que representaba el nivel más alto reportado en las últimas tres décadas. Frente a este panorama, las autoridades estatales enfocaron la estrategia en la reestructuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Como eje central de la operativa, el ejecutivo estatal encabeza los trabajos diarios de la Mesa Estatal de Seguridad, instancia en la que mandos federales, estatales y municipales coordinan despliegues, análisis de inteligencia y operativos conjuntos en las distintas regiones del territorio sonorense.

En un periodo de cinco años, la Policía Estatal de Seguridad Pública incrementó su estado de fuerza al pasar de 850 a más de 2 mil elementos en activo. El fortalecimiento de la corporación incluyó la incorporación de 923 patrullas, así como inversiones orientadas a la renovación de equipamiento y herramientas tecnológicas para la atención de emergencias.

En el área de profesionalización, el estado puso en marcha la Universidad de la Seguridad Pública de Sonora, institución académica de la cual han egresado más de 2 mil cadetes que se han sumado a las tareas de vigilancia y protección ciudadana.

La estrategia contempla también inversión en infraestructura y programas de prevención social. En el municipio de Guaymas se destinaron 297 millones de pesos para obras de seguridad estratégica, entre las que destaca la construcción e instalación del centro de mando C5i Regional.

Asimismo, se implementó el Sistema SALVA, enfocado en la prevención y atención de la violencia de género, el cual cuenta con más de 3 mil 250 espacios catalogados como Zonas SALVA distribuidos en los 72 municipios de la entidad para el resguardo de mujeres en situación de riesgo.

Aunque los mandos de seguridad señalan que las labores de contención continúan en la entidad, las cifras oficiales reflejan un cambio en la dinámica delictiva tras la aplicación del esquema de coordinación y fortalecimiento policial en la región.