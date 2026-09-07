Mujeres en Plural vigilará el cumplimiento de paridad en comicios de 2027

Feministas, legisladoras, funcionarias y exfuncionarias de instituciones electorales, activistas de derechos humanos, comunicadoras, académicas y consultoras relanzaron este fin de semana la red Mujeres en Plural (MEP).

En la Asamblea Nacional 2026, esta organización, que impulsó el cumplimiento de las cuotas de género y, posteriormente, el principio de paridad en la Constitución y la representación política, renovó sus objetivos e hizo compromisos para acompañar el cumplimiento del marco jurídico correspondiente, tanto en partidos como en el INE y el Tribunal Electoral.

Definieron que “la Red Mujeres en Plural es una alianza estratégica nacional que adopta la democracia paritaria como principio rector”.

Aprobaron que su objetivo es impulsar los derechos políticos de las mujeres en México, para asegurar su participación, representación e incidencia igualitaria y sustantiva, libre de violencia política por género, en los espacios y procesos de deliberación, dirección y toma de decisiones.

Resolvieron además que buscarán ampliar sus canales de comunicación con representantes del gobierno federal, del Congreso y el Poder Judicial, en lo que respecta a los objetivos de la Red MEP.

Acordaron que, en días próximos, formularán un pronunciamiento sobre la paridad que esperan sea cumplida por los partidos en las candidaturas para todos los puestos de elección popular que habrán de disputarse en 2027, así como el apego a la ley en materia del financiamiento adecuado para las campañas de las mujeres y su capacitación.

Plantearon la necesidad de fortalecer la comunicación con consejerías electorales del INE y de organismos locales, así como con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que se cuente con lineamientos y criterios que preserven el piso mínimo que en elecciones anteriores ya se concretó.

Durante el debate, los días sábado 5 y domingo 6, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en la CDMX, participaron la senadora Amalia García (MC), las diputadas Kenia López Rabadán (PAN) y Patricia Mercado (MC), la exdirigente del PRI y exparlamentaria Dulce María Sauri, y las exlegisladoras Martha Tagle, Claudia Trujillo, Lucero Saldaña, Blanca Saldaña, Cora Amalia Castilla y Dora María Talamante.

También expusieron feministas y defensoras de derechos humanos como Margarita Dalton, Beatriz Cossío, Maru López Brun, Nashieli Ramírez, Rosalinda Ávila Selvas y Cecilia Tapia.

La Asamblea de MEP contó con la participación de expertas en materia electoral: la consejera Carla Humphry, las exmagistradas María Silva Rojas y Gabriela Villafuerte, las exconsejeras Miriam Hijonosa, Claudia Zavala y Dania Ravel, y la expresidenta del Tribunal Electoral, Maricarmen Alanís.

Como integrantes de la red, participaron además las académicas y consultoras Teresa Hevia, Janete Góngora, Cecilia Lavalle y Paz López; la abogada María Inés Aragón y la periodista Cristina Renaud.

Uno de los asuntos que mayor tiempo concentró en las deliberaciones de la Asamblea fue la importancia de definir el concepto de consenso que aplicarán en la formulación de decisiones y pronunciamientos en torno a los objetivos de la red.

Lo anterior con el propósito de que la polarización de la vida nacional y las diferencias internas, sean de partido o ideológicas entre las integrantes, no frenen la construcción de acciones comunes ni el diálogo con autoridades gubernamentales, el cual se vio disminuido en el sexenio anterior y que ahora buscan retomar.

La agenda que se analizó en la Asamblea se sustentó en una consulta que previamente se realizó entre las integrantes de la Red respecto a la manera en que se toman las decisiones, la capacidad de MEP para participar en asuntos vinculados a sus causas y la vigencia de estas.

Dejaron pendiente para un próximo encuentro, antes de que concluya el mes, la integración de comisiones y la formulación de los resolutivos finales.