“Gino” Segura llama a la unidad de Quintana Roo para encabezar la defensa de la transformación

Con apenas 32 años de edad, uno de los legisladores más jóvenes del país, el senador con licencia por el estado de Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, realizó su registro para encabezar los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía nacional en su estado natal.

“Lo hago con humildad, con compromiso y un profundo amor por la tierra que me vio nacer. Lo hago por el pueblo de Quintana Roo, que en 2024 me confió el enorme encargo de representarlo y de servirle desde el Senado de la República”, destacó.

Hizo un llamado a la unidad y al “piso parejo” en la contienda interna que inicia Morena y anunció que volverá a recorrer su entidad para refrendar el apoyo de la ciudadanía a favor del proyecto de bienestar en todo el país.

“Es importante decir que hoy, entiendo que son cinco compañeros de Quintana Roo que nos estamos registrando. Es importante decirles, que hoy aprovecho para hacer un llamado a la unidad, un llamado al piso parejo.

“Nosotros cumpliremos nuestra responsabilidad, pero la última palabra siempre la tendrá el Pueblo. Solo el Pueblo de Quintana Roo decidirá”, comentó.

Luego de instalar esta semana la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República, “Gino” Segura solicitó licencia a su cargo para participar en el proceso interno de Morena y defender la ideología del Humanismo Mexicano.

Dijo tener la convicción de colocar siempre al pueblo en el centro de las decisiones públicas para trabajar a favor de las comunidades indígenas, de las jefas de familia y de todas las personas que diariamente contribuyen a construir un mejor futuro.

Reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y llamó a fortalecer la unidad en torno al movimiento y en la búsqueda de un estado más justo, seguro y próspero.

“Como nos enseñó este movimiento, la transformación se defiende en territorio: caminando las calles, tocando puertas, escuchando de frente, informando con claridad y organizando al pueblo”, comentó.