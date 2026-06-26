Desde la huasteca potosina, Gerardo Sánchez Zumaya busca consolidar la transformación en SLP

Acompañado de su padre, quien, dijo, ha sido ejemplo de su visión emprendedora y su ánimo a favor del pueblo mexicano, el empresario originario de la Huasteca, Gerardo Sánchez Zumaya, se inscribió para coordinar los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía nacional en San Luis Potosí.

Como aspirante del Partido del Trabajo (PT), se dijo listo para participar en el proceso interno con habrá de consolidar los trabajos de la 4-T rumbo a las elecciones estatales de 2027.

Agradeció la apertura del PT para participar en el proyecto de coordinación político de la entidad y se pronunció a favor de los postulados que buscan mantener la transformación del país, al tiempo que se pronunció en contra del nepotismo.

“Yo también quiero sacar adelante el PT, ver qué va a pasar el día de mañana. Vamos a ir a la consulta primero porque vamos a ir en alianza Morena y PT para consolidar la transformación en San Luis”, comentó.

Refrendó su arraigo con la entidad, la cual, dijo, empezó a recorrer desde muy joven y aceptó que mantiene una cercanía con todas las regiones de San Luis Potosí, por lo que conoce las necesidades y aspiraciones de su gente.

“El pueblo tiene que ayudarnos a ese humanismo mexicano, ese humanismo potosino, poder transformar la vida de muchas familias. Para mí lo más importante no es un cargo público, para mí lo más importante es transformar la realidad de miles de potosinos y me quedo con eso”, subrayó Sánchez Zumaya.

Gerardo Sánchez Zumaya ha realizado su actividad emprendedora en el ramo agroindustrial enfocado en el campo y el desarrollo económico regional, en sistemas de telemetría en la producción de frutos rojos y zarzas, con la consecuente generación de empleos.

“He caminado por San Luis Potosí a lo largo y ancho del estado; conozco sus 59 municipios. Estoy preparado, el pueblo me conoce, traigo la aceptación del pueblo, me quiere y yo quiero al pueblo”, apuntó el joven empresario de 36 años de edad.