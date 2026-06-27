Conservar el maíz nativo es defender la soberanía alimentaria: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que conservar el maíz nativo es defender la soberanía alimentaria.

Desde Pijijiapan, Chiapas, la Jefa del Ejecutivo, destacó que se puso en marcha el programa “El Maíz es la Raíz”, que en la entidad se implementa en 95 municipios en los que hay 108 mil productoras y productores interesados en conformar mil 675 comunidades milperas.

Los interesados tendrán capacitaciones técnicas, apoyo para herramientas y maquinaria, para otorgarle valor agregado a sus cosechas.

“Conservar el maíz nativo quiere decir también defender la soberanía. Porque la soberanía no solamente es el pueblo de México defendiendo su territorio, defendiendo su cultura, defendiendo su nación frente a extranjeros. La soberanía también quiere decir garantizar que se conserven nuestras culturas, las lenguas originarias. También quiere decir soberanía alimentaria, que nos alcance la milpa para el principal alimento, significa también conservar el maíz nativo para no depender de empresas de fuera que nos estén vendiendo lo que inventamos las mexicanas y los mexicanos. Eso quiere decir soberanía alimentaria”, puntualizó durante una asamblea en la que estuvieron presentes 26 comunidades milperas”, explicó.

La Mandataria federal señaló

que “El Maíz es la Raíz” tiene entre sus objetivos evitar la compra en el extranjero de semillas de maíz híbrido y garantizar que las productoras y productores vivan con bienestar.

“El maíz nativo es origen, si no tuviéramos el maíz nativo perdemos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y mexicanos. Hay que conservar el maíz nativo y producir más, por eso El Maíz es la Raíz”, agregó.

En su intervención, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que “El Maíz es la Raíz” cuenta a nivel nacional con 270 mil 207 productoras y productores de maíz nativo en ocho estados de la República.

La funcionaria federal informó que entre julio y agosto se dispersarán los apoyos productivos a través de las Milpatecas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para garantizar la prosperidad para los agricultores que viven del maíz.