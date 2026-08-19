Confirma Gobernadora Yeraldine Bonilla festejos del Grito de Independencia

El Gobierno del Estado alista los preparativos para las celebraciones del 216.º aniversario del Grito de Independencia, las cuales tendrán lugar el próximo 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán.

De acuerdo con lo anunciado por Yeraldine Bonilla, la administración estatal ya coordina la logística y la contratación del elenco artístico que amenizará la noche del festejo patrio.

"Les adelanto que sí va a haber festejo del Grito de Independencia, allá los espero. Ya se está platicando con los artistas", afirmó al referirse a los avances de la organización.

Aunque no se revelaron aún los nombres de los artistas o agrupaciones que estelarizarán el evento, se anticipó que en los próximos días se dará a conocer la cartelera oficial. La conmemoración reunirá a familias de la región en una jornada tradicional de música, gastronomía típica y espectáculos culturales.