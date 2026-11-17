La administración del alcalde Javier López Casarín reportó cero montos económicos observados y cero pliegos de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras la revisión de 344.26 millones de pesos correspondientes a siete contratos ejercidos entre octubre de 2024 y 2025.

Durante su tercera comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, en mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el titular de la demarcación indicó que el 100% de los recursos auditados se encuentra comprobado y sin montos por aclarar. El resultado contrasta con los 304.3 millones de pesos acumulados en observaciones durante la gestión anterior, desglosados en 129.9 millones en 2022, 97.7 millones en 2023 y 76.8 millones de enero a septiembre de 2024.

Presupuesto 2026 y proyección para 2027

En el ámbito financiero, López Casarín detalló que la Alcaldía ejerció en 2026 un presupuesto aprobado de 4 mil 246.29 millones de pesos que posteriormente ascendió a 4 mil 258.69 millones tras una modificación. Del monto original aprobado, el 65% (2 mil 778.04 millones) correspondió a gasto fijo, centralizado y consolidado, y el 35% restante (mil 468.25 millones) se destinó a la operación de la demarcación.

Para el ejercicio fiscal 2027, la Alcaldía presentó una proyección presupuestal de 4 mil 670.91 millones de pesos, recursos que estarán dirigidos a servicios personales, materiales, servicios generales, programas sociales e inversión pública.

Seguridad ciudadana

Respecto al rubro de seguridad, el alcalde informó que la implementación del Sistema Integral de Seguridad ÁO360 permitió disminuir en 31% las denuncias por delitos de alto impacto durante los primeros dos años de gobierno.

El estado de fuerza y equipamiento reportado ante los legisladores incluye:



Videovigilancia: Modernización del Centro de Monitoreo (operativo las 24 horas) con 2 mil 800 cámaras funcionales, 800 de ellas conectadas al C5. ​

​Despliegue operativo: 759 elementos de la Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial, apoyados por 125 patrullas con GPS, cámaras, sirenas y radiocomunicación.

Prevención: Ejecución de más de 157 mil Códigos Águila y 160 mil recorridos de patrullaje y vigilancia pie-tierra.

Obra pública, servicios urbanos y desarrollo social

En materia de infraestructura, el programa de obra por contrato contó con 474.51 millones de pesos en 2026 (sin incluir el presupuesto participativo). De esa bolsa, 222.85 millones se aplicaron en la rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades estratégicas y 19.9 millones en la mejora de escalinatas, barandales y accesos peatonales en colonias como Chamontoya, Las Palmas, Ampliación La Mexicana, Tlacuitlapa y Lomas de los Cedros. Además, se destinaron 32 millones de pesos para reparar o sustituir 35 mil 204 luminarias.

En atención social y medio ambiente, la demarcación destacó los siguientes avances:

Salud y cuidados: Operación de siete Unidades Médicas Móviles con cobertura en más de 150 colonias y un promedio de 20 mil atenciones mensuales, además de 17 Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) rehabilitados que atienden a mil 100 menores.

Medio ambiente y espacios públicos: Intervención de 161 hectáreas en nueve barrancas mediante el programa Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza (2025), el retiro de 5 mil 580 toneladas de residuos, la plantación de 7 mil 154 árboles y ejemplares vegetales (2025-2026), y la recuperación de 221 parques, gimnasios y canchas en beneficio de más de 66 mil habitantes durante 2026.