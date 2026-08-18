Carlos Torres ofrece un Michoacán en paz y con crecimiento junto a la 4T

Carlos Torres Piña, aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, se comprometió a consolidar la paz y apoyar el crecimiento económico de la entidad.

“Y el tema principal que sobresale (en el recorrido por los municipios) es el tema de la seguridad, que va a relacionado, pues a mayor seguridad, mayor confianza, mayor inversión, mayor movilidad económica, mayor generación de empleos.

“Y quiero trabajar en todo lo que conlleva este proceso, que ayude a la cadena económica y que contribuya a tener un mejor estado, comprometido con la gente”, destacó.

En entrevista con Excélsior, apuntó que en siete semanas de recorridos y al escuchar de viva voz a la gente, hace suyo el sentir popular para avanzar en el estado del bienestar iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuya continuidad ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quiero consolidar todo este proceso que se ha vivido ya prácticamente de ocho años, con los programas del bienestar, que son fundamentales para sectores sociales a los que antes nunca se volteaba a ver.

“Ahora se visibiliza a todos a través de estos modelos de transformación, lo que se ha implementado por parte de nuestra presidenta y en lo que se busca seguir trabajando”, afirmó.

El fiscal con licencia del estado apuntó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobierno federal, ha significado un parteaguas para lograr la tranquilidad, por lo cual, deberá mantenerse en acuerdo con la población.

“Este Plan de Justicia y Paz tiene que continuar porque ha funcionado. En materia de seguridad han disminuido sustancialmente varios delitos de alto impacto en un 45 por ciento.

“El robo a camión y a vehículo de carga también se ha reducido sustancialmente, por ello, debe mantenerse el estado de fuerza que se mandó a Michoacán. La verdad es que nuestra presidenta ha ido a evaluar este programa y de ahí también su eficacia”, expuso.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán consideró que el toque humanista de la 4T ha complementado el esquema de seguridad con proyectos sociales a fin de mejorar el tejido social.

“Este plan acompañado de un brazo social, con inversiones importantes en la infraestructura carretera, se van a construir hospitales, se están construyendo escuelas, se están construyendo diferentes obras y acciones importantísimas para Michoacán, y hay otros apoyos como la beca Rita Cetina.

“Y en Michoacán, no partimos de cero. En Michoacán hay estabilidad económica, no ha habido déficit financiero en la actual administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, comentó.

Carlos Torres Piña reconoció que en la entidad, Morena, Partido Verde y PT se mantienen unidos para consolidar la transformación y la soberanía nacional, y por ello el proyecto político se mantiene vigente.

“Es fundamental la unidad, inclusive, no debe haber discrepancias entre los aspirantes, porque las diferencias son mínimas, y mayores las coincidencias, como la defensa de la soberanía, defensa de la transformación.

“Tenemos que salir unidos, fortalecidos hacia el interior del movimiento hacia el interior del partido. A mí me gustó que PT y el Partido Verde, en esta etapa, hayan decidido participar al mismo tiempo”, dijo.

Expuso que, de ser favorecido en la contienda interna, trabajará junto a sus compañeros a favor de Michoacán, bajo la premisa de que la unidad es fundamental en el proyecto político que inició el expresidente López Obrador.

“Si nos toca a nosotros encabezar, por supuesto que vamos a hacer equipo y sea quien sea el que encabece tenemos que sumar a todos. Nosotros nos sentimos con la calidad moral de verlos a los ojos, verlos de frente y pedirles que nos ayuden.

“Porque además nunca he entrado yo en una disputa, en un pleito o en una confrontación, no es mi estilo, al contrario, siempre he construido puentes de diálogo y comunicación”, concluyó Torres Piña.