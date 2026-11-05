"Autonomía no es impunidad": Morena exige indagar red de compras electorales

En las gestiones del INE anteriores a Guadalupe Taddei existió una "mafia electoral" que operó durante 27 años tejiendo negocios privados y beneficiando a un mismo consorcio con contratos que superan los dos mil millones de pesos, acusó Morena.

En un comunicado, el partido sostuvo que la concentración de contratos se consolidó principalmente a lo largo de los nueve años en que Lorenzo Córdova Vianello presidió el Consejo General, periodo en el que empresas de un mismo grupo acapararon adjudicaciones en los organismos públicos locales electorales.

La dirigencia morenista exigió explicaciones a quienes encabezaron el árbitro electoral.

“Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo deben dar la cara y explicar qué hicieron durante sus gestiones para impedir la concentración de contratos. También deben investigarse a fondo las administraciones actuales. No debe protegerse a nadie”.

Cuestionó a los liderazgos que convocaron a la movilización ciudadana conocida como Marea Rosa bajo la consigna "¡El INE no se toca!", acusándolos de utilizar la bandera de la democracia para encubrir privilegios y ahora impulsar la conformación del partido político opositor SOMOS, espacio donde convergen exintegrantes de la cúpula del instituto y militantes del régimen anterior.

Morena señaló que ningún organismo autónomo puede operar fuera del escrutinio de la ley:

“La transformación de la vida pública de México también debe avanzar al INE. No puede haber instituciones intocables ni espacios reservados para los privilegios de una burocracia dorada. La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo. ¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad”.

El contexto: la revelación en Palacio Nacional

El pronunciamiento se dio a conocer luego de que, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentaran una investigación sobre la red de contrataciones electorales encabezado por los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas.

De acuerdo con el gobierno federal, este grupo de proveedores simuló competencia interna mediante diversas razones sociales para acaparar licitaciones desde hace cuatro décadas. Las autoridades detallaron que la relación inició en los años ochenta dentro del Registro Nacional de Población (RENAPO) bajo la tutela de Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de Gobernación y del extinto Cisen.

Décadas más tarde, Padilla Aguilar reaparece como figura clave en el partido SOMOS —encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo—, donde coincide con exfuncionarios del INE como el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, el exconsejero Marco Antonio Baños y el propio Lorenzo Córdova.