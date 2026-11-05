PAN confirma a Antonio Astiazarán como candidato al gobierno de Sonora

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que el alcalde de Hermosillo, Antonio “el Toño” Astiazarán Gutiérrez, será el coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora, para eventualmente convertirse en candidato al gobierno del estado.

En su visita a la capital de Sonora, el líder de los panistas señaló que fueron miles de ciudadanos, militantes y simpatizantes de todo el estado quienes han avalado la labor que el Toño Astiazarán realizó en el Ayuntamiento de Hermosillo y han refrendado su apoyo para que sea el abanderado del PAN por Sonora.

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“Un sonorense, completamente hecho y derecho, que insisto, estoy seguro, va a llevar a todo el estado a lo que logró hacer y hoy desde aquí le mandamos todo nuestro reconocimiento y un fuertísimo aplauso a quien hoy habremos de nombrar nuestro coordinador, al alcalde Toño Astiazarán”, dijo el dirigente del PAN.

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El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, podría ser el candidato al gobierno de Sonora de una alianza o coalición de partidos de oposición, con el PAN como partido postulante, junto con el PRI y el PRD; además, contaría con el respaldo de Somos, Partido Sonorense y otras organizaciones políticas.

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Actualmente, en Sonora ya está definido que Lorenia Valles Sampedro será candidata de Morena, PT, Partido Verde y Partido Encuentro Solidario; además, ha trascendido que también sería postulado Luis Donaldo Colosio Riojas.