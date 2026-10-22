Ariadna Montiel descarta “premios de consolación” para aspirantes a gubernaturas

Ariadna Montiel negó que las designaciones de figuras como Andrea Chávez y de otros liderazgos que contendieron por coordinaciones estatales y que ahora buscan encabezar las coordinaciones municipales de la Defensa de la Transformación sean premios de consolación política.

Durante una visita de trabajo a Nayarit, la dirigente nacional de Morena defendió los procesos internos del instituto político al subrayar que la reubicación de perfiles responde a su presencia comunitaria y garantizó que las posiciones no se repartirán por dedazo.

“Nosotros no consideramos que sean premios de consolación; nosotros consideramos que son un reconocimiento al trabajo de los demás y vamos a seguir haciendo encuestas para los siguientes niveles de responsabilidad”, afirmó.

Puntualizó que todos los militantes y simpatizantes que compitieron en etapas previas conservan a salvo su derecho de medirse en los procesos de selección para los ayuntamientos y diputaciones locales.

Jazmín Bugarin formaliza su pase a Morena

Montiel anunció la integración plena a las filas morenistas de Jazmín Bugarin, quien funge como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit.

“Para comentarles que Jazmín nos comunicó que ella ya es militante de Morena y ya es de Morena, y ya está con nosotros como militante”, confirmó.

Por su parte, Bugarin agradeció el respaldo de las bases y de la cúpula morenista, señalando que su cambio de partido no fue intempestivo, sino producto de una reflexión iniciada meses atrás en común acuerdo con la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza por la cual fue diputada federal, diputada local y presidenta del comité directivo estatal.

“He platicado con el Partido Verde; lo hice en su momento, no ahorita, sino desde hace tiempo, con la dirigencia nacional, y un compañero del equipo se quedó al frente. Ya hace tiempo, días o semanas, que yo ya no estoy al frente de la dirigencia del Partido Verde, y se platicó y se respetó una decisión personal”, aseveró Bugarin.