Alfonso Durazo destinará 57 mil millones de pesos a programas sociales en presupuesto 2027
El paquete económico contempla 57 mil millones de pesos para programas sociales, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, asciende a 98 mil 635 millones de pesos, cifra que supera en alrededor de 30 mil millones de pesos el monto recibido al inicio de su administración.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que el paquete económico no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los ya existentes, y que mantiene como eje central un gasto social de aproximadamente 57 mil millones de pesos enfocados en educación, salud, becas, vivienda, transporte y atención a sectores vulnerables.
Es el presupuesto que cumple de nuevo con uno de los objetivos fundamentales de mi gobierno, invariablemente, tener el presupuesto social más grande en la historia de la entidad y el presupuesto 2027 ratifica de nuevo este compromiso de conservarse como el presupuesto social más grande en la historia de la entidad por sexto año consecutivo”, declaró Durazo Montaño.
El secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, explicó que la propuesta financiera se elaboró bajo criterios de orden y disciplina fiscal, sin cargas tributarias adicionales para la población.
Distribución del gasto social y programas de acuerdo con lo presentado, los recursos para programas sociales y áreas prioritarias se distribuyen de la siguiente manera:
- Becas y educación: Más de 2 mil millones de pesos para el programa de becas educativas y 300 millones de pesos para uniformes escolares.
- Alimentación y atención a población vulnerable: 553 millones de pesos.
- Vivienda: 279 millones de pesos de aportación estatal para mejoramiento habitacional, adicionales a los recursos federales.
- Bienestar Sonora de Oportunidades: 200 millones de pesos para apoyo a familias en situación vulnerable.
- Seguridad: 153 millones de pesos para programas convenidos.
Inversión en infraestructura Para obra pública se proyecta una inversión de 4 mil 192 millones de pesos conformada por recursos presupuestales y refrendos de ejercicios anteriores destinada a ejecutar 484 acciones en los 72 municipios de la entidad. Los proyectos abarcan modernización carretera, agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa, desarrollo urbano, turismo, vivienda e infraestructura agrícola.
Entre las obras estratégicas incluidas en el paquete destacan:
- Modernización de la carretera Bahía de Kino-Miguel Alemán.
- Rehabilitación integral del Bosque Urbano La Sauceda, en Hermosillo
- Construcción del malecón de San Carlos y bulevares de acceso en Guaymas.
- Conclusión del malecón de Guaymas.
- Terminación del malecón de El Cochórit, en Empalme