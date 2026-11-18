El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, asciende a 98 mil 635 millones de pesos, cifra que supera en alrededor de 30 mil millones de pesos el monto recibido al inicio de su administración.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que el paquete económico no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los ya existentes, y que mantiene como eje central un gasto social de aproximadamente 57 mil millones de pesos enfocados en educación, salud, becas, vivienda, transporte y atención a sectores vulnerables.

Es el presupuesto que cumple de nuevo con uno de los objetivos fundamentales de mi gobierno, invariablemente, tener el presupuesto social más grande en la historia de la entidad y el presupuesto 2027 ratifica de nuevo este compromiso de conservarse como el presupuesto social más grande en la historia de la entidad por sexto año consecutivo”, declaró Durazo Montaño.

El secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, explicó que la propuesta financiera se elaboró bajo criterios de orden y disciplina fiscal, sin cargas tributarias adicionales para la población.

Distribución del gasto social y programas de acuerdo con lo presentado, los recursos para programas sociales y áreas prioritarias se distribuyen de la siguiente manera:

Becas y educación: Más de 2 mil millones de pesos para el programa de becas educativas y 300 millones de pesos para uniformes escolares.

Alimentación y atención a población vulnerable: 553 millones de pesos.

Vivienda: 279 millones de pesos de aportación estatal para mejoramiento habitacional, adicionales a los recursos federales.

Bienestar Sonora de Oportunidades: 200 millones de pesos para apoyo a familias en situación vulnerable.

Seguridad: 153 millones de pesos para programas convenidos.