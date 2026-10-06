Adrián de la Garza con el objetivo de lograr una gran alianza y mejorar la calidad de vida

En la suma de esfuerzos para recuperar Nuevo León, la participación ciudadana será vital en el objetivo de lograr una gran alianza que, en lo electoral unirá al PRI y al PAN, así como a otras fuerzas políticas que simpaticen con su proyecto, consideró Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey.

En el marco de su segundo informe de gobierno, el también ex procurador, aclara en entrevista con Grupo Imagen, que, aunque los tiempos para firmar la coalición marcan la primera semana de diciembre, el respaldo que le han mostrado estos partidos, perfilan se concrete dicha unidad a su favor, de cara a 2027.

“Vamos a preparar el rumbo en un gobierno participativo, emanado de una coalición o candidatura común entre ciudadanos y diferentes plataformas políticas, entre ellas el PRI y el PAN. Yo estimo que va a haber alianza, principalmente, con los ciudadanos y se van a ir incorporando plataformas políticas. De un gobierno en el que participen empresarios, la sociedad civil organizada, un gobierno que escuche y pueda dar resultados”, mencionó el alcalde de Monterrey.

Adrián de la Garza recordó que en 2021 compitió solo con las siglas de su partido, pero en esta ocasión observa mejores condiciones por los apoyos que le han expresado diferentes sectores de la sociedad.

“Creo que estamos en mejores condiciones en este sentido. En 2021 teníamos un gobierno muy bien evaluado con resultados y no es la excepción de esta administración. La verdad es que yo le agradezco enormemente a la gente de Monterrey que me ha dado su confianza y eso me compromete el doble para poder dar resultados, en el caso de que se lleguen a completar estos proyectos”, indicó.

Monterrey se reinventa

Luego de que el mundial de futbol de julio pasado le permitiera a Monterrey mostrarse al mundo como una ciudad anfitriona de calidad, el alcalde Adrián de la Garza manifestó su compromiso por reforzar las acciones en materia de seguridad, servicios, movilidad, infraestructura y apoyos sociales.

“Monterrey fue la segunda ciudad más segura de todas donde hubo partidos del mundial, hubo diversión, pero obviamente con seguridad, Monterrey renovó su barrio antiguo, que es un icono de la ciudad que estaba prácticamente abandonado, tuvimos casi 1 millón de visitantes”, dijo.

En el presente año, en Monterrey, la seguridad se fortaleció pues la incidencia delictiva disminuyó en 25 por ciento, los homicidios dolosos se redujeron en 66 por ciento y los delitos patrimoniales en 39 por ciento.

Además, destacó que, con orden financiero, sin deuda, y pese a las restricciones y obstáculos que les ha impuesto el gobierno estatal, Monterrey sigue siendo un polo de inversión, cuyos recursos se canalizan a los temas que priorizan los ciudadanos: seguridad, movilidad con la Regio Ruta, salud y apoyos sociales.

“Porque el gobierno del Estado, el de Samuel García, ha retenido sistemáticamente los recursos que le tocan a los ciudadanos de Monterrey -cerca de 600 millones- con la finalidad de afectar a la ciudad, pero no contaba con que fuimos muy disciplinados financieramente” mencionó.

La capital regia cuenta este año con un presupuesto de 14 mil millones de pesos, 10 mil más cuando la administró por primera ocasión Adrián de la Garza en 2015, lo que ha permitido mantener finanzas sanas y apoyos a programas indispensables.