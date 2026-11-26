En mi entrega anterior escribí que la carpeta de la FGR contra Rubén Rocha y los otros nueve sinaloenses acusados en Nueva York debería tener algo más que entrevistas. Que debería tener cuentas, propiedades y la ruta del dinero. El dinero tardó muy poco en aparecer en la conversación pública. Entró por la puerta equivocada, eso sí, y con una aclaración presidencial que, en lugar de cerrar el tema, lo abre.

Vamos por partes, porque aquí las fechas importan. Desde mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene congeladas las cuentas del gobernador con licencia. Rocha acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Segunda Sala Regional en Sinaloa le concedió una suspensión provisional para cobrar sus pensiones: del ISSSTE, del IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 5 de noviembre la UIF acató y liberó las dos cuentas donde caen esos depósitos. El 13, Hacienda lo informó en un comunicado y precisó que eso “no implica un acceso total a las cuentas bancarias”. La UIF, sin embargo, se inconformó. Esta semana el tribunal le dio la razón, negó la suspensión definitiva con el argumento de que permitirle disponer de esos fondos afectaría el orden público y el interés social, y rechazó de paso la petición de los abogados de abrir una cuenta alterna o fijar un monto periódico para gastos básicos.

Ayer, en la mañanera, le preguntaron a la Presidenta. Su respuesta fue tajante: “Nunca se descongelaron las cuentas”. Lo que Rocha pidió a un juzgado, explicó, fue poder recibir su pensión. Agregó que, como cualquier persona, tiene derecho a impugnar. Y cuando le preguntaron por los montos, dijo que no conocía el tema, que entendía que tiene varias pensiones, “pero, pues, ya es otro tema”.

Me detengo en dos cosas. La primera es la precisión. Sheinbaum tiene razón en que nunca hubo un desbloqueo total. Pero la propia Hacienda, la de su gobierno, informó hace casi dos semanas que había permitido el acceso parcial, que sigue siendo un desbloqueo. Alguien dirá que es un matiz de abogados. A mí me importa, porque en este caso la credibilidad del gobierno es justo lo que se pone a prueba. Si la versión de Palacio Nacional y la de Hacienda no coinciden en algo tan sencillo como si un hombre acusado de trabajar para Los Chapitos pudo o no tocar su dinero, ¿qué podemos esperar cuando lleguen las preguntas difíciles?

La segunda es lo que se le imputa a Rocha en el Distrito Sur de Nueva York es haber puesto un gobierno al servicio de una organización criminal a cambio de dinero y de votos. En una acusación así, el patrimonio es la evidencia. Saber cuánto recibe, de dónde, en qué cuentas y quién más se mueve alrededor de ellas es la parte de la investigación que no depende de testigos protegidos en EU ni de las pruebas que Washington se niega a compartir. Está aquí, en bancos mexicanos, al alcance de una autoridad mexicana.

Y aquí aparece la paradoja. La única institución del Estado que ha actuado con dientes en este caso es la UIF. Congeló cuentas en mayo, acató cuando un juez se lo ordenó, peleó para revertirlo y ganó. La FGR, en cambio, informó en julio que no había encontrado pruebas contra los 10 y descartó, por lo pronto, abrir una línea de investigación financiera. Una dependencia de Hacienda pelea por mantener inmovilizado el dinero mientras la Fiscalía dice que no hay nada que seguir. Algo no cuadra.

No es un caso aislado. A mediados de mes se supo que también Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza buscan recuperar sus cuentas congeladas por la UIF. Los acusados entienden mejor que nadie dónde está el punto débil de su defensa. Que peleen primero por el dinero (sin haber dado la cara ni a los medios ni a la sociedad) dice bastante.

Así que repito lo que ya, ahora con más elementos. Si la FGR quiere demostrar que su carpeta no se hizo pública sólo por una conversación incómoda en Shenzhen, tiene el expediente de la UIF a una llamada de distancia. Que lo use. Que diga si va a investigar el patrimonio de los 10 y de sus familias, y que lo diga con la misma claridad con la que Ernestina Godoy dijo esta semana “estamos investigando”.

El gobierno insiste, con razón, en que la soberanía se ejerce investigando aquí lo que se acusa allá. Sigan la pensión, entonces. Y luego todo lo demás.