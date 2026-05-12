Esta palabra, formada a partir del inglés melt, derretir o fundir, y down, que denota movimiento hacia abajo, se traduce como “colapso”, específicamente en referencia al estado de ánimo de una persona. El extranjerismo es socorrido en redes sociales, haciendo alusión al momento en que alguien “se viene abajo”.

Sin embargo, su uso no se extiende indiscriminadamente a cualquier tipo de personas, sino muy particularmente a las diagnosticadas con “neurodiversidad”. Éste último término fue sugerido por la socióloga australiana Judy Singer, en 1998, para hacer referencia a las diferencias neurológicas que se llegan a presentar entre individuos y que, al igual que la biodiversidad, no necesariamente significan un defecto, pero sí un alejamiento de la norma estadística. A partir de ello, alrededor del año 2000, la activista Kassiane Asasumasu popularizó los términos “neurotípicos” y “neurodivergentes”, para aludir a quienes encajan en el funcionamiento neuronal dominante promedio, con el primero y, con el segundo, a quienes funcionan de manera diferente en lo tocante a la atención, la comunicación, la percepción sensorial, el aprendizaje o la conducta.

Dentro de la neurodiversidad hoy se engloban los síntomas de las condiciones del llamado Trastorno del Espectro Autista (TEA), como el conocido Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el síndrome de Tourette (tics motores y vocales involuntarios), la dislexia (dificultad con el lenguaje), la discalculia (dificultad para calcular) o el otrora conocido como síndrome de Asperger, al cual la Asociación Americana de Psiquiatría dejó de identificar como una categoría única en 2013, y la OMS en 2018, por no estar claras las fronteras entre los síntomas de dicho síndrome con respecto a otros “tipos” de autismo. En general, estos incluyen: dificultades persistentes en comunicación social (incomodidad ante el contacto visual, problemas para reconocer emociones a partir de gestos o para percibir la ironía), atención atípica (dificultad para mantener la atención en algunas tareas, pero capacidad de hiperconcentración en intereses concretos), despliegue de patrones de comportamiento rutinarios con resistencia a los cambios, contraste entre capacidades destacadas en algunas áreas de aprendizaje y dificultades en otras, y diferencias sensoriales marcadas (hiperestesia o hipoestesia sensorial ante ruidos, luces, texturas, multitudes, temperaturas y olores).

Recientemente, la creadora de contenido Ivana Torres, diagnosticada con TEA, documentó un episodio de meltdown autista, que padeció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, un colapso nervioso que se suele manifestar con llanto incontrolable, gritos, movimientos repetitivos (algunos autolesivos) o a través de una sensación urgente de querer abandonar el lugar. Evitar estos eventos normalmente requiere apoyo. En el caso de Ivana, la sobreestimulación sensorial por el exceso de ruido, luces, personas y desorden, derivado de las remodelaciones en el aeropuerto, dispararon un episodio que intentó controlar. Por extraño que pueda parecer, las personas que llegan a esta situación pueden llevar horas peleando una batalla invisible que los lleva a necesitar, apremiantemente, estructurar el caos. Sabiendo lo que requería para autorregularse, solicitó tener acceso al reglamento que le impedía el paso a los filtros de seguridad: “Estoy pidiendo ver la orden, para poder calmarme” –explicó. Seguramente, pensando que se trataba de una extravagancia, o un odioso desplante de altanería, simplemente se lo negaron. Probablemente, el hecho de creer que se trata de un mero invento moderno, esté bloqueando nuestra empatía. Quizás debamos considerar la posibilidad de que las personas neurodivergentes siempre han estado entre nosotros, sólo que antes las ignorábamos aún más.

REVOCACIÓN

De acuerdo con recientes investigaciones históricas, Hans Asperger colaboró con el régimen nazi, auspiciando la “eutanasia” de niñas y niños con discapacidad, en aras de la pureza racial. Por eso, ahora se busca evitar homenajearlo en la nomenclatura médica.