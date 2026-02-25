Riesgo por tosferina

Ahora no sólo es el sarampión, sino también la tosferina que está resurgiendo en la región de las Américas.

Desde el año pasado, México presentaba la mayor letalidad en defunciones, por encima de Perú, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. En todos los países, el grupo más vulnerable es el de los menores de un año de edad.

Es tal el aumento de casos de sarampión y tosferina en nuestro país que la Secretaría de Salud ha invitado a diversas asociaciones y sociedades médicas para escuchar sus propuestas y análisis del problema.

En algo coinciden todos: se requiere de una respuesta nacional, que incluya vacunación, vigilancia epidemiológica, información de salud y protección a las poblaciones vulnerables.

Para frenar los casos del sarampión, la Asociación Mexicana de Vacunología recomendó al gobierno federal vacunación, coordinación interinstitucional y la acción oportuna, que son fundamentales en este momento epidemiológico.

En nuestro país, de acuerdo con los reportes epidemiológicos de salud, del 2016 al 2019, se registraba un promedio de 909 casos de tosferina confirmados por año.

Sin embargo, en 2020, a raíz de la pandemia por covid-19, la vigilancia epidemiológica de tosferina disminuyó, registrándose un decremento en la notificación de casos probables y confirmados. En 2025, los casos comienzan a dispararse y en 2026 se observa la misma tendencia. Actualmente hay mil 596 casos y 72 defunciones.

En la última década no se había registrado un incremento de casos como está sucediendo actualmente. En 2015, el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud reportaba mil 107 casos.

De ahí que, el año pasado, las autoridades de salud emitieron un aviso epidemiológico por el incremento de casos de tosferina. Y ahora lo hace la Organización Mundial de la Salud para que sus Estados miembros cierren brechas de vacunación.

Los estados que concentran el mayor número de casos son: Ciudad de México (155), Chihuahua (149), Nuevo León (141) y Aguascalientes (102), los cuales concentraron 34.2%.

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa y peligrosa, especialmente en bebés.

El sexenio pasado cambió la vacuna de la tosferina DTP por la hexavalente, que protege contra seis enfermedades graves: tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenza tipo B.

Lo malo es que hubo escasez de la misma, lo mismo que ocurrió con la del sarampión en la administración pasada y cayeron las coberturas de vacunación.

Pediatras advertían, desde el sexenio pasado, que se podrían presentar brotes y epidemias, producto de esquemas incompletos de vacunación. Hoy este panorama, lamentablemente, es una realidad en nuestro país.

ABATELENGUAS

La Auditoría Superior de la Federación encontró daños al erario por más de 476 millones de pesos en el Hospital General de México y en la Cofepris; que, por cierto, son dos instituciones que tuvieron cambios de mando.

¿Será que por eso hubo relevos? Lo cierto es que en ambas instituciones hay diversas irregularidades en el pago de servicios sin verificación de que se hubieran llevado a cabo. Son pocos los recursos en salud, para que, además, no sean usados correctamente.

BAJO EL MICROSCOPIO

Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha impulsada para visibilizar a los 300 millones de personas que viven con estas condiciones en el mundo. En México, las enfermedades raras afectan a cerca de 8 millones de personas, quienes aún enfrentan barreras persistentes en acceso al diagnóstico, terapias especializadas y atención integral. Son poco frecuentes: afectan a menos de 1 por cada 2 mil habitantes.

Si bien en 2023 el Consejo de Salubridad General reconoció las enfermedades raras, en la práctica todavía falta mucho por hacer para mejorar la salud de este grupo: diagnósticos oportunos y que las instituciones les den sus medicamentos que requieren y que suelen ser muy costosos.