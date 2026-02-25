De árbitros a jugadores

La aparición de SomosMX confirma lo que durante años negaron: quienes fueron árbitros hoy buscan convertirse en jugadores. Ahí están Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo, quienes encabezaron y operaron el órgano electoral, invocando permanentemente la neutralidad, la imparcialidad y la autonomía como principios irrenunciables de la democracia.

Hoy, la paradoja es inocultable. Quienes advirtieron sobre los riesgos de contaminar al árbitro con intereses políticos, ahora promueven la construcción de su propio partido. Es legal, sin duda. Pero la legalidad no agota la dimensión ética de la función pública. La confianza en las instituciones no se sostiene sólo en normas, sino en la convicción de que quienes las conducen actúen sin cálculo político ni expectativas de convertirse después en competidores.

Conviene decirlo con claridad: SomosMX aún no es un partido político. No lo es hoy, aunque algunos pretendan instalar esa percepción. Lo será, o no, hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) verifique el cumplimiento de los requisitos legales y emita Auna resolución formal, conforme al calendario previsto, para mayo próximo.

El 3 de abril marca el cierre de una etapa institucional. Ese día concluyen sus funciones las consejerías vinculadas al grupo que encabezó Lorenzo Córdova. Ese hecho delimita con nitidez la frontera entre el arbitraje y la competencia. Porque una cosa es aplicar las reglas y otra, muy distinta, es —poco después— buscar beneficiarse de ellas. Puede ser algo legal, pero difícilmente puede presentarse como algo moralmente congruente.

DENUNCIAS EN COAHUILA

Nos comentan que el secretario particular de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, Ricardo González —mejor conocido como El Pato—, estaría “concentrando” el manejo de la venta y distribución de medicamentos en el estado a través de distintas empresas vinculadas a su círculo. Esta situación ha levantado sospechas al interior del propio sector salud, pues Coahuila es una de las pocas entidades que aún no ha firmado el convenio IMSS-Bienestar, lo que podría estar relacionado con intereses económicos ya establecidos. Según estas versiones, existiría un posible conflicto de interés al mantenerse el control local del mercado farmacéutico sin incorporarse al esquema federal.

Por otro lado, nos señalan que el mismo funcionario habría tenido injerencia en la distribución de volúmenes dentro de la compra de carbón, en coordinación con Rodrigo Espíndola, director de adquisiciones de la CFE, lo que habría dejado fuera a varios productores de la región. Nos dicen que se prepara una nueva asignación y que nuevamente sería González quien opere la distribución del volumen, favoreciendo a proveedores previamente definidos. En la entidad estos movimientos ya generan inquietud entre empresarios locales que observan una concentración de decisiones estratégicas en un solo despacho.

REFUERZAN SEGURIDAD EN PUEBLA

Con motivo de la celebración del 113 Aniversario del Ejército mexicano, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la importancia de las instituciones del país en materia de seguridad, cuya principal labor es cuidar a las familias. Y en esa tarea las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental, con amor a la patria. Destacó que “los números en materia de seguridad en Puebla estadísticamente marcan una disminución de delitos. Ello nos permite saber lo que funciona, lo que hay que corregir, lo que hay que mejorar y superar. Pero también sabemos que la estadística no sustituye el dolor de los hijos que pierden a sus padres”, en abierta referencia al secuestro y fallecimiento de una pareja que viajó hacia Tlaxcala. El mandatario poblano destacó la baja de 40% en delitos como el feminicidio y la contribución del Ejército y de la Guardia Nacional en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.