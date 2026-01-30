MITO

“En sarampión vamos bien”.

Aquí he hablado una y otra vez de la vacunación, sus éxitos y sus problemas. La afirmación de que en sarampión vamos bien es desmentida por la Asociación Mexicana de Vacunología.

CONSECUENCIA

Es necesario hablar con la verdad y reconocer los éxitos en vacunación, pero, además, reconocer los errores o fracasos en este sentido.

Al 26 de enero de 2026 se han acumulado 7 mil 624 casos de sarampión, 73 casos en las últimas 24 horas, que, comparados con el 20 de enero, han aumentado 436 casos en sólo seis días (Asociación Mexicana de Vacunología).

REALIDAD

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero es prevenible por vacunación. El incremento sostenido de casos confirma que las brechas y errores en los esquemas de vacunación siguen permitiendo la transmisión del virus.

El sarampión en niños es una infección viral altamente contagiosa caracterizada por fiebre alta, tos, coriza (secreción nasal), conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la boca (manchas de Koplik), seguidas de una erupción cutánea roja que comienza en la cabeza y baja al cuerpo. La prevención principal es la vacuna triple viral (SRP) a los 12 y 18 meses.

El sarampión en adultos empieza de forma similar a un resfriado fuerte, con fiebre alta, tos seca, congestión nasal, ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), y malestar general, generalmente entre 10 y 14 días después de la exposición, antes de que aparezca el característico sarpullido que empieza en la cara y desciende por el cuerpo.

También pueden aparecer manchas blancas (Koplik) dentro de la boca y la erupción cutánea aparece unos días después.

Los bebés, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados (como las que están en tratamiento contra el cáncer o tienen enfermedades crónicas), son especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas y a sus graves complicaciones, por lo que es preciso protegerlos con la vacuna.

La vacuna contra el sarampión (Triple Viral o SRP) se aplica en dos dosis principales: la primera a los 12 meses y la segunda a los 4-6 años (antes de entrar a la escuela primaria), aunque en algunos países, como México, el refuerzo se aplica a los 18 meses o 6 años, según el esquema, con una “dosis cero” adicional de los 6 a 11 meses durante campañas de contención de brotes.

Es importante enfatizar que los ciudadanos son quienes deben tomar la decisión de acudir a los centros de vacunación, lo que será evidencia de que se preocupan por su salud. México no podrá tener salud, aunque haya suficientes vacunas, si los ciudadanos no nos preocupamos por acudir al centro de vacunación.