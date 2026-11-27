MITO

“El sarampión ya no existe o es una enfermedad leve e inofensiva”.

Con motivo de la aparición de 12 casos de sarampión concentrados en Chiapas se escucharon comentarios de todo tipo: hubo quien dio la voz de alarma, en tanto que otros opinaron que el problema está resuelto y el sarampión es inofensivo.

CONSECUENCIA

Una vez más, la falta de información de la población en general sobre asuntos de salud tiene por consecuencia las diversas opiniones sobe la gravedad de este padecimiento y en nada benefician a la salud pública.

REALIDAD

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se propaga por gotitas respiratorias. Tiene un periodo de incubación de siete a 21 días y causa fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y exantema (manchas rojas).

La palabra sarampión proviene del latín hispánico medieval sirimpio (sirimpionis), que significa “erupción en la piel” o “pápula”.

Los investigadores asocian su origen con el virus de la peste bovina alrededor del siglo VI a. C.

El término sirimpio aparece documentado desde el siglo VII en escritos de san Isidoro de Sevilla.

En el siglo X, el médico persa Rhazes realizó una de las primeras descripciones clínicas diferenciándolo de la viruela.

La palabra pasó al castellano con su sentido médico actual alrededor de 1410, en textos como el Tratado de la epidemia y pestilencia, de Velasco de Taranto.

Tras el contacto europeo, llegó a las Antillas alrededor de 1524 y a México entre 1532 y 1534, provocando epidemias de alta mortalidad en poblaciones indígenas sin inmunidad previa.

En 1954, John Enders y Thomas Peebles aislaron el virus, lo que impulsó el desarrollo de las vacunas en la década de 1960 y redujo drásticamente las epidemias y muertes a nivel global. En México, tras grandes epidemias históricas como la de 1989-1990, se fortaleció la vigilancia y la vacunación masiva.

El virus sigue circulando y puede reintroducirse fácilmente cuando baja la cobertura de vacunación. Puede causar complicaciones serias, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Desde febrero de 2025 hasta el 19 de noviembre de 2026 se acumularon 20,728 casos confirmados y 50 defunciones (con Chihuahua concentrando 21 muertes). La vacunación se ha realizado en todo el país, se han aplicado 40.9 millones de dosis y ha alcanzado cerca de 90% de cobertura, con la meta de llegar a 95%, pero como no se documentó la actividad continua durante los últimos 12 meses, la OPS/OMS informó que México perdió temporalmente su certificación de eliminación del sarampión.

Es necesario llevar a vacunar a los niños a los Centros de Salud o a los módulos habilitados para la vacunación; una llamada telefónica al 097 puede suministrar la ubicación más adecuada para acudir a vacunarse.

Es preciso llevar la Cartilla de Vacunación y recordar que en el primer trimestre del embarazo no deben vacunarse. Es muy importante recuperar los números de vacunados para volver a recibir la Certificación de la OPS/OMS. En relación con esta vacuna y otras con que cuenta la Secretaría de Salud para proteger a la población, es indispensable que todos sepamos bien qué vacunas debemos aplicarnos, a qué edades, cuáles son las indicaciones y cuáles las contraindicaciones.