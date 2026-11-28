Mi querido viejo: se acerca el fin del año y tal vez podamos medir cuánta felicidad hemos tenido, hemos compartido, y cómo deseamos vivir en el cercano 2027.

Y es que, aunque vivimos la felicidad, a veces no la disfrutamos, por lo que vale revisar qué ha sido de esa hermosa palabra: felicidad.

Aristóteles fue uno de los que describió la aparente ambigüedad de la felicidad: “Es difícil saber si la felicidad es una cosa que se aprende, o se adquiere por un hábito o un ejercicio, o si compartimos un cierto favor divino, o esto es simple el azar o la casualidad”.

Sigmund Freud dijo: “hay tantas expresiones humanas que se catalogan como felicidad, que no podemos decir que hay una “receta de felicidad” para todos.

Los primeros filósofos hablaron del carácter especial de la felicidad, hablaban de eudamonia, tener un buendaimón o ángel guardián; en francés, la palabra bonheur significa buen augurio o buena fortuna; en inglés, la palabra happiness tiene una raíz irlandesa happ, que quiere decir suerte.

Según Epicuro, la palabra filosofía, “es una actividad que, por sus discursos y sus razonamientos, nos procura una vida feliz”.

Todos tenemos la facultad, por el uso de nuestra razón o de nuestra voluntad, de aumentar nuestra capacidad de ser felices.

La felicidad tiene tanta importancia, que, en 1776, la Declaración de la Independencia de Norteamérica señaló que “es un derecho inalienable del ser humano”.

Pero lo que quiero conversar contigo es tu propia felicidad, esa alegría interna y tranquilidad emocional que surge cuando eres feliz.

¿Qué necesitamos para ser felices?, aquí lo hemos comentado varias veces: necesitamos salud física y para ello, tener buenos hábitos al comer, hacer ejercicio, descansar y tener buenas relaciones con los demás nos permite asegurar que habrá felicidad.

Pero hay otro ingrediente fundamental: tenemos que vivir con el deseo de ser felices, porque la sonrisa no surge de los dientes, sino del corazón, y los buenos pensamientos no surgen del hígado, sino de las celulitas grises del cerebro.

“Salud dinero y amor”, decían nuestros padres; si eso fuera fácil, todos vivirían felices, pero la realidad es otra: muchos viejos desde jóvenes comienzan a tener malos hábitos de salud, suben de peso, no hacen ejercicio, no duermen bien, y no fomentan las buenas relaciones con los demás; todos conocemos a algunos queridos viejos que no son felices porque siempre están renegando de la vida, pelean con familiares y amigos, y viven “amargados” y “resentidos”.

Te felicito, querido viejo, porque tú sabes encontrar la felicidad cada día y la compartes con alegría a todos los que te conocen; ése es, y no otro, el secreto de una vida plena; que se resume en una frase: ¡vivir bien y de buenas!