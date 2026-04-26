Son canela fina

#PrimeraNETA: El 8 de marzo pasado, en estas mismas #NETAS hablaba yo de un sexenio que estaba por concluir, un sexenio futbolero: pronto se cumplirían seis años de las promesas que el 24 de abril del 2020, Yon de Luisa, al frente de la Federación Mexicana de Futbol, pero más bien como títere de los dueños del balón, eliminaba el ascenso y el descenso con la promesa de regresarlo pasados seis años a partir de aquella fecha. ¿Pues qué creen? Que los seis años se cumplieron hace dos días, el viernes 24 de abril y como resultaría no sólo lógico, sino natural, de aquellas promesas sólo una parte se ha cumplido, la que conviene a los titiriteros: terminar, y a medias, con la multipropiedad. ¿Por qué a medias? Porque sólo dos de los tres grupos comprometidos en este cáncer del futbol han vendido a uno de sus dos equipos.

Con precios de risa loca, Marc Spiegel, vía un fondo de inversión creado por él mismo, le soltó a Jorgealberto Hank cerca de 120 mdd por los Gallos Blancos de Querétaro. Un robo para un paquete tan austero que no incluía ni jugadores ni instalaciones ni nada de nada, nomás un papel que dice que puede jugar en primera división. Si los Gallos se vendieron en más de mil millones de pesos: ¿Cuánto podrá costar el Atlas o La Fiera? Se preguntaban los preguntones. Pues sobre la línea de meta llegó la respuesta: la venta del Atlas fue anunciada el mismo día que el sexenio se cumplía: José Miguel Bejos, contratista de Peña Nieto y también de la 4T adquirió la semana pasada a los Zorros de Irarragorri. Sí, Alejandro Irarragorri, aquel poderoso hombre que compartía fotos en Instagram jugando en los más lujosos campos de golf al lado del empresario mexicano que le vendió el Atlas Futbol Club en un pésimo momento deportivo. Era mayo de 2019 y el recién comprado Rojinegro estaba en el lugar 18 de la temida tabla del cociente, aquello era un ir y venir de nervios… y de entrenadores: Gerardo Espinoza, Romano, de nuevo Espinoza, Guillermo Hoyos, Cufré y nada. Descenso a la vista, hasta que su nuevo dueño y en aquel entonces un hombre poderoso en #Molelandia se apalancó del covid: empujó la agenda, defendió públicamente la eliminación del descenso y en un fino, descarado y decidido plan, pintó de rescate lo que sólo era su blindaje.

#SegundaNETA: Hace dos días, Alejandro Irarragorri, la mente maestra detrás del no descenso, anunció la venta del Zorro, ahora bicampeón, por más de cuatro mil millones de pesos.

#NETASextras: En grupo Pachuca ya se fragua la siguiente triquiñuela: el León se vende, pero sólo vende 51 por ciento de sus acciones, y Jesús Martínez hijo, sigue al frente del equipo. Son una joya.