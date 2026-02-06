Tres tercios VI-I-MMXXVI

A tan sólo 125 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, nuevamente, por enésima vez, hago un llamado a las autoridades de todos los niveles de la capital del país; a la jefa de Gobierno, a los alcaldes y demás responsables de la administración de la inmensa urbe para que tomen medidas de emergencia, pues el estado en que se encuentra es deplorable.

El deterioro es notable, la suciedad, el descuido, el grafiti, los baches, infinidad de indigentes en Circuito Interior, Viaducto, en la laterales de esas importantes vías de acceso, desde el aeropuerto, pletóricas de personas que ahí viven y llenan de basura sin que nadie los reubique, esto y demás horrores, son sinónimos de una muy ineficaz gestión a todos niveles, francamente que es vergonzoso el estado detestable en el que han dejado caer a la otrora luminosa ciudad, pero eso sí, vamos a recibir a millones de visitantes del mundo entero para la gran fiesta del futbol, vaya vergüenza.

II Ayer se conmemoraron 80 años de la inauguración de la Monumental Plaza de Toros México, recinto que, a lo largo de ocho décadas, ha sido testigo de enormes hazañas taurinas desde su inauguración el 5 de febrero de 1946, aquella tarde Luis Castro El Soldado, Manolete y Luis Procuna, con un encierro de San Mateo, comenzaron una hermosa historia, misma que se ha truncado ante la absurda ley que impusieron los mismos gobernantes que hoy tienen a la CDMX convertida en un muladar. Triste aniversario, más aún para los miles, que, en torno a los festejos taurinos, proveían a sus familias de sustento, hoy están sin ingresos, mientras que los aficionados estamos tristes ante la arbitraria y prohibicionista ley, que hoy la tiene sin festejos taurinos.

III Contrastando con la desventura capitalina en mi país, en Madrid, en el marco de la Feria de San Isidro, se anuncia en la plaza de toros Monumental de las Ventas, a toreros mexicanos que harán el paseíllo en la catedral del toreo mundial, generando una importante derrama económica, no sólo de los locales, sino de los miles de mexicanos que asistirán para disfrutar de esa hermosa ciudad y de la feria taurina. Se anuncian de nuestros espadas al Calita, Isaac Fonseca y Bruno Aloi, que confirmará su alternativa, así como al novillero Emiliano Osornio, a los que deseamos mucha suerte en esa la plaza, la más importante del planeta de los toros, para que pongan en alto a la tauromaquia mexicana, que, por cierto, está por cumplir en este año, cinco siglos de existencia en nuestro país.