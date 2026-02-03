Duelo de colosos II

Hemos sido testigos, la madrugada del domingo, de una de las páginas que pasarán a la historia del tenis, y del deporte mismo, pues considero que es una hazaña lo conseguido por el jovencito de 22 años, de El Palmar, Murcia, España, Carlitos Alcaraz, al llegar a conquistar su séptimo Grand Slam, pero, sobre todo, al convertirse en el más joven de la historia en sumar los cuatro torneos grandes, a su ya, pletórico historial.

Alcaraz se ha convertido no sólo en el número uno del tenis mundial, sino que es el mayor atractivo por lo espectacular de su juego y enorme carisma, situación que ha provocado el resurgimiento del deporte blanco en la transición de la era Federer-Nadal-Djokovic, a la actual de Alcaraz-Sinner, más los que se puedan sumar a la élite de los ganadores de un torneo grande.

En la lista están, obviamente, Alexander Zverev, que a sus 28 años aún podría lograrlo, difícil descartar a un joven de esa edad, aunque ante el embate de los de veintes bajos, como el español Alcaraz, los italianos Jannik Sinner y Lorenzo

Musetti, de 24y 23 años, respectivamente, pareciera difícil considerarlo en esa lista de privilegiados sucesores de la crema y nata del tenis.

Mención aparte merece Novak Djokovic, Nole, hoy por hoy, el más grande de la historia del tenis, al menos esos avalan sus inauditos números.

Es, por mucho, el que mayores logros ha conquistado, algo prácticamente imposible de equiparar, le cito algunos números que, me parece, son absolutamente inalcanzables.

Nole encabeza todas las siguientes estadísticas, máximo ganador de Grand Slams con 24, por 22 de Federer y veinte de Rafa, ha ganado 40 Masters 1000, por 36 de Rafa y 28 de Federer, ha ganado dos medallas olímpicas, oro y bronce, Nadal un oro y Federer una plata, en títulos en la ATP es la única estadística en que Federer lo supera con 103 triunfos, por ciento uno de Nole y noventa y dos de Nadal.

En las confrontaciones entre los tres grandes, Nole supera a sus dos rivales, 31-29 a Nadal y 27-23 a Federer, además, es el que más semanas ha permanecido como uno del mundo en los rankings de la ATP con 428 semanas, por 310de Federer y doscientas nueve de Nadal.

Otro dato por demás contundente es que su porcentaje de triunfos es el mayor de la historia, pues ha ganado 83.31% de sus partidos, increíble cifra, por 82.57% de Nadal y 81.985% del suizo Roger Federer.

Datos duros de la historia del más grande, numéricamente, del tenis, lo que pone aún un toque de mayor relevancia al logro de Carlos Alcaraz la madrugada del domingo.

Historia pura, maravillosa.