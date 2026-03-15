Deslumbrante

• El ciclista mexicano Isaac del Toro es un fenómeno mundial en el deporte.

Isaac del Toro Romero, es, hoy por hoy, un fenómeno del deporte mundial, lo que está realizando con su incipiente carrera, francamente que supera todas las expectativas optimistas que algún momento se pudieran tener de su futuro.

El ciclista de Ensenada, Baja California, de manera intempestiva se ha colocado como el ciclista número dos del ranking que publica cada semana la UCI, la Unión Ciclista Internacional, sólo por detrás del más grande de nuestro tiempo, y quizá uno de los mejores de la historia, el esloveno Tadej Pogacar, que con inmensa ventaja es el líder del ranking mundial con 11 mil 355 puntos, lejos está Isaac, que ha sumado 6 mil 535, más los que acumule el próximo lunes con su inminente triunfo en la Tirreno-Adriático, más los puntos de las etapas y demás merecimientos, que estrecharán esa enorme diferencia, pero aún lejos de Pogacar, que, por mucho es el líder en la actualidad, el maestro para el Torito. Ya me saboreo el espectáculo que será verlos trabajando en equipo en el Tour de France, desde ahora les vaticino que van a dinamitar a los rivales en la alta montaña.

Del Toro ha maravillado a sus propios directivos del equipo UAE, el de los Emiratos Árabes Unidos, encabezado por el suizo Mauro Gianetti, el CEO de esa escuadra, así como por el español Joxean Fernández Matxin, el director deportivo, quienes nunca imaginaron tal irrupción del bajacaliforniano en tan poco tiempo, es algo absolutamente mágico.

El triunfo que habrá de consolidar esta mañana en la Tirreno-Adriático nuestro gran ciclista de Ensenada es un gran resumen de lo que ha sido su carrera, sorpresa tras sorpresa, triunfo tras triunfo, ha llegado, en apenas el inicio de su tercer año como profesional a acumular 25 victorias, dejando atrás al otro gran ciclista mexicano, el regiomontano Raúl Alcalá, que sumó 23.

La etapa de este día de 142 kilómetros de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto, en la costa del mar Adriático, será una gran oportunidad de gozar a nuestro gran representante en una especie de homenaje de casi cuatro horas, en un terreno muy plano en la segunda mitad, lo que augura un nuevo triunfo para Isaac, un motivo para festejar, para sentirnos orgullosos del ciclismo mexicano, del proyecto AR Monex, de todos los patrocinadores que lo ha apoyado, así como los asociados en la actualidad de ese tan admirable proyecto generador de talentos mexicanos para el ciclismo, habrá que observar también la trayectoria de Said Cisneros, que ya comienza a darnos temas muy agradables que comentaremos en este espacio en un futuro.

¡Viva Isaac del Toro!