Brillantes perspectivas

• El ciclismo mexicano vive un gran momento con Isaac del Toro.

Con enorme alegría celebro los éxitos del deporte nacional, máxime cuando el panorama comienza a verse, cada vez más, con muchas perspectivas de éxito y grandes demostraciones de nuestros representantes en competencias internacionales.

En particular, el inmenso momento que se vive en el deporte del ciclismo me genera mucha alegría, ya que por muchos años el ciclismo de ruta era una de mis actividades favoritas cuando competía en los triatlones de distancias olímpicas, así como tres Ironmans completos y un medio Ironman, logros que considero de los más importantes en mi trayectoria de deportista amateur y en los que el ciclismo representa la mayor distancia y tiempo, por lo que había que pasar largas horas de entrenamiento arriba de la bicicleta.

Recuerdo con inmensa alegría y nostalgia esas rodadas del Desierto de los Leones, que ni es desierto, pues es un bosque y ni tiene leones, pero de ahí salíamos por la vieja carretera hacia Toluca acompañando a quien en la década de los 90 brilló a grandes alturas en el ciclismo profesional de ruta en Europa, el gran Raúl Alcalá, a quien apodan El Duende. Un grupo de amigos ciclistas me convocó a unirme a ese pelotón que acompañaba al gran ciclista de Monterrey, que previo a la triunfal irrupción del extraordinario Isaac del Toro, había sido, y por mucho, el mejor representante mexicano en las grandes ligas del ciclismo, un poco atrás Julio Alberto Pérez Cuapio y Miguel Arroyo.

Desde que me enteré de que Bernardo de la Garza, admirado y querido amigo, gran directivo del deporte en su tiempo al frente de la Conade, cuando las delegaciones de nuestro país han obtenido los mejores resultados en los Panamericanos de Guadalajara 2011, así como en los Juegos Olímpicos Londres 2012, asumiría, hace menos de seis meses, el cargo como presidente de la Unión Ciclista de México, las cosas serían muy esperanzadoras, y de manera inmediata se han hecho notar sus gestiones, así como grandes resultados para el ciclismo, un deporte para el que existe gran talento en México, pero que carecía de directivos serios y apasionados del deporte y del éxito.