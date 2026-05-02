¿Puede el mundo digital inspirarnos a vivir fuera de la pantalla?

Por Marcos Westphalen*

¿Puede el mundo digital volver a ser el motor que nos inspire a vivir fuera de la pantalla, y no sólo la fuerza que atrapa nuestra atención? La evidencia nos obliga a una pausa y a una reflexión profunda.

El Informe Mundial de la Felicidad 2026, publicado por la ONU y la Universidad de Oxford, advierte que el uso intensivo de plataformas sociales, que en los jóvenes mexicanos alcanza un promedio de 2.5 horas diarias, se asocia con una caída tangible en el bienestar, especialmente entre los menores de 25 años. Los datos son claros: quienes pasan más de cinco horas diarias conectados reportan niveles más bajos de satisfacción, mientras que aquellos que limitan su tiempo online a menos de una hora diaria alcanzan los puntajes más altos en bienestar.

El informe destaca cómo el lazo social que prometían las plataformas se está transformando en presión. Muchos jóvenes permanecen en línea por temor al aislamiento (el conocido FOMO), más que por un beneficio real. El resultado es una generación hiperconectada, pero que experimenta una menor satisfacción y la sensación de estar perdiendo contacto con la vida tangible.

Este diagnóstico ha desencadenado debates regulatorios y éticos necesarios. Tras la pandemia, las alertas por ansiedad y estrés digital se dispararon. Por ello, propuestas como la regulación del acceso para menores de 16 años buscan establecer un nuevo estándar internacional: que el bienestar y la seguridad prevalezcan sobre cualquier modelo de negocio.

Sin embargo, la solución va más allá de la normativa. El reto es que las plataformas asumamos un papel transformador, diseñando experiencias que privilegien la inspiración. Debemos priorizar el dream scrolling: navegar para motivar, descubrir ideas y, finalmente, cerrar el dispositivo para vivirlas. Es momento de impulsar una tecnología que premie la calidad del tiempo digital y fomente descansos intencionados, encuentros reales y creatividad. El propósito de la tecnología no debe ser retener la atención, sino detonar el deseo de actuar y crecer fuera del espacio virtual.

Hoy existen iniciativas que marcan el camino. Recientemente, hemos implementado funciones proactivas que invitan a los estudiantes a pausar el uso de sus dispositivos durante las clases. Buscamos que la tecnología sea un trampolín y no una barrera para el aprendizaje. Estas apuestas demuestran que priorizar la seguridad de los jóvenes no los aleja de la innovación, sino que los conecta mejor con lo que buscan en el mundo físico.

Es tiempo de actualizar las reglas del juego. La evidencia deja claro que la autorregulación ya no basta. Lo que urge es un acuerdo frontal y vinculante entre la industria tecnológica, los gobiernos y la sociedad civil: diseño seguro por defecto, sistemas de protección efectivos, participación real de los usuarios jóvenes y políticas públicas que pongan el bienestar humano antes que los algoritmos.

Un entorno digital relevante para el futuro será aquel que logre algo más que mantenernos conectados: ofrecerá herramientas para vivir mejor. Sólo si se prioriza la seguridad, la inspiración y la responsabilidad colectiva, la tecnología podrá reivindicarse como aliada de una generación que exige algo más que entretenimiento y ruido de fondo. Inspiremos a la acción: que navegar deje de ser el destino y vuelva a ser solo el punto de partida.

*VP de Pinterest para América Latina