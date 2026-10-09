El Tanque: cuentas pendientes con el Ejército

Iván Cazarín Molina, El Tanque, fue detenido por quinta ocasión. Se trata de un operador regional del CJNG que, además de ser una pieza clave para conectar al crimen organizado con el grupo que está detrás del huachicol fiscal, es de particular interés para la Secretaría de la Defensa por el ataque a un helicóptero de la FAM en 2015.

Fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de las fuerzas especiales del Ejército y del Grupo de Operaciones de la SSPC. El secretario de SPC, Omar García Harfuch, lo vinculó con una red de sobornos millonarios en aduanas mexicanas, presuntamente orquestada por Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques, actualmente prófugo. También con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Su captura no sólo golpea la estructura criminal que opera en varios estados, sino que abre la puerta para que revele información clave sobre los negocios de huachicol fiscal y sus presuntos nexos con los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán. Esto ayudaría a entender cómo el dinero sucio y el contrabando de gasolina operan con total impunidad. Y aquí es donde entra Andy López Beltrán, por su relación de amistad y negocios con los hermanos Olán.

Pero más allá de todo eso, la Defensa seguirá de cerca el proceso contra Cazarín Molina, quien orquestó un atentado contra un helicóptero Cougar de la FAM, el 1 de mayo de 2015. La aeronave fue derribada en Villa Purificación, Jalisco, durante una operación para detener a El Mencho. Los reportes militares dieron cuenta del empleo de fusiles Barrett M82, ametralladoras pesadas y un lanzacohetes RPG-7. Lo más grave en ese operativo fue la muerte de nueve elementos del Ejército y de la Policía Federal, así como las lesiones sufridas por otros efectivos. Son cuentas pendientes.

Antes de su detención, El Tanque ya había sido arrestado en cuatro ocasiones. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU lo sancionó junto con otras ocho personas y 26 empresas por encabezar una red dedicada al robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos para el CJNG. El Tanque también es una pieza importante en las investigaciones de EU relacionadas con el huachicol, el lavado de dinero y el financiamiento al CJNG.

* Sara Carter, la zar antidrogas de EU, advirtió que el gobierno de su país buscará que haya consecuencias para los funcionarios mexicanos que mantengan vínculos o colaboren con organizaciones del narcotráfico, sin importar el nivel de autoridad que ocupen. El mensaje fue claro: habrá más presión para que México entregue a gobernadores y políticos vinculados con el narcotráfico. Los primeros serían Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

* El enojo de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y con el embajador de EU en México, Ronald Johnson, por la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial pudo concluir en un simple malentendido. Sin embargo, Sheinbaum fue más allá y pidió a Kuri una explicación de por qué no informó a la Cancillería, a la Segob ni a las FA. El gobernador explicó que sí hubo un aviso previo. Y es verdad. En el caso de la Defensa, el general secretario, Ricardo Trevilla, fue informado de este acto protocolario y dio aviso oportuno a la oficina de la Presidenta, de tal suerte que hubo representantes del Ejército y de la GN. No es la primera vez que mal informan a la Presidenta. Si bien el error fue aprovechado para reforzar la narrativa de la defensa de la soberanía y remarcar el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también sirvió para confrontarla con el embajador Johnson, con quien se reunió ayer en Palacio Nacional y con quien seguramente hubo aclaraciones al respecto. ¡Qué necesidad!

DE IMAGINARIA

Momentos de tensión se vivieron en la frontera norte durante una operación espejo. Militares de EU acusaron que hubo disparos desde México contra la Guardia Costera. No hay pruebas, pero un tiroteo del Ejército con delincuentes y una bala pérdida, podría provocar una grave crisis diplomática.