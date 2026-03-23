Cuauhtémoc Cárdenas y el liderazgo ético

La crisis contemporánea de la representación política en México es, en su núcleo más profundo, una crisis de carácter moral. Los partidos han vaciado de contenido ético el ejercicio del poder reduciéndolo a una técnica de acceso, administración y reproducción de posiciones. En ese desplazamiento, lo político ha dejado de ser el espacio de deliberación sobre el bien común para convertirse, en demasiados casos, en un campo de cálculo estratégico donde la congruencia, la integridad y la responsabilidad han perdido centralidad.

Esta situación puede leerse como una ruptura entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, en los términos de Max Weber. Pero, más aún, podría afirmarse que ambas dimensiones han sido subordinadas a una lógica de eficacia inmediata, donde el criterio rector es la rentabilidad política de corto plazo. El resultado es una profunda desconfianza ciudadana y una erosión de la legitimidad democrática.

En este contexto, la urgencia de construir y permitir la emergencia de liderazgos éticos es una exigencia estructural para la viabilidad misma de la democracia. Un liderazgo ético se define fundamentalmente por la presencia activa de virtudes públicas: congruencia entre palabra y acción, capacidad de renuncia, sentido de justicia, disposición al diálogo y, sobre todo, una comprensión del poder como servicio y no como apropiación.

La figura de Cuauhtémoc Cárdenas ofrece un referente particularmente elocuente en este sentido. Su trayectoria política, marcada por la consistencia en la defensa de principios democráticos, la distancia crítica frente a las desviaciones del poder —incluso de aquellos espacios que él mismo contribuyó a fundar— y una vida pública austera contrasta de manera notable con la lógica predominante de la política contemporánea. En ese sentido, es preciso reconocer que su itinerario encarna la posibilidad real de una ética de la responsabilidad anclada en convicciones profundas.

Sin embargo, aquí emerge una paradoja inquietante: en un momento en que más se necesitan liderazgos de esta naturaleza, las condiciones estructurales para su aparición y consolidación parecen haberse debilitado de manera significativa. Los sistemas de partidos, cerrados y altamente burocratizados, tienden a privilegiar perfiles funcionales a la lógica interna de reproducción del poder.

A ello se suma una transformación cultural más amplia, en la que la política ha sido colonizada por lógicas de inmediatez, emocionalidad exacerbada y simplificación discursiva. En este entorno, la ética —que exige tiempo, deliberación y coherencia— aparece como una desventaja competitiva. El liderazgo ético no grita, no simplifica, no promete lo imposible y, precisamente por ello, encuentra mayores dificultades para hacerse visible en un ecosistema que premia lo contrario.

Desde una perspectiva normativa, inspirada en autores como John Rawls, podría sostenerse que una sociedad justa requiere no sólo de instituciones equitativas, sino de sujetos capaces de sostenerlas desde una disposición moral orientada al respeto y la equidad. Sin liderazgos éticos, las instituciones tienden a vaciarse y a convertirse en meros dispositivos formales. La justicia, en ese sentido, no puede reducirse a un arreglo institucional, necesita encarnarse en prácticas y trayectorias vitales.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, implica una tarea de reconstrucción institucional que abra espacios reales para la participación, la deliberación y la emergencia de nuevas figuras. Por otro, exige una transformación cultural que revalorice la integridad, la congruencia y la responsabilidad como criterios centrales de evaluación pública. Sin esta doble operación, la apelación a liderazgos éticos corre el riesgo de convertirse en una nostalgia estéril.

México enfrenta, en este punto, una disyuntiva que es al mismo tiempo ética y política: persistir en un modelo de liderazgo basado en la eficacia sin principios o abrir las condiciones para que figuras cuya autoridad proviene de su coherencia moral puedan no sólo emerger, sino incidir de manera efectiva en la vida pública. La historia reciente muestra que esto es posible, pero también que no es automático. Requiere voluntad colectiva, diseño institucional y, sobre todo, una reconfiguración del horizonte ético desde el cual se piensa y se ejerce la política.