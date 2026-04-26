El dato no te salva, tu capacidad de actuar sí

Eran las 6:20 de la mañana. Un reporte claro, puntual, sin ambigüedades: había riesgo. La información era correcta. El tiempo, suficiente. Y aun así, nada pasó. Horas después, el problema estalló. No fue falta de datos. Fue falta de liderazgo.

Ese momento resume una verdad incómoda: la inteligencia no fracasa por lo que no sabe, sino por lo que no se hace con ella.

En seguridad, en empresa y en la vida pública, existe una obsesión por recolectar información: más sistemas, más reportes, más indicadores, más tecnología. Pero hay una pregunta que incomoda y casi nadie quiere responder con honestidad: ¿quién está listo para decidir y ejecutar cuando realmente importa? Porque el verdadero reto no es saber. El verdadero reto es actuar con criterio bajo presión.

Lo he visto en operación real. Equipos con información privilegiada que no logran coordinarse. Instituciones que reciben alertas, pero dudan en activarlas. Empresas que conocen perfectamente sus riesgos… y no hacen nada hasta que ya es tarde. Y entonces buscan culpables. Pero la raíz es otra: la desconexión entre información y acción.

La inteligencia tiene un ciclo claro: obtener, transmitir, validar, interpretar… y ejecutar. Ese último paso es el que define todo. Sin ejecución, la inteligencia es irrelevante. Aquí es donde entra el liderazgo verdadero. No el que presume conocimiento. No el que acumula datos, sino el que convierte información en decisiones y decisiones en resultados.

Ese liderazgo exige tres cosas que hoy escasean: Primero, criterio. Saber distinguir lo urgente de lo importante. Lo real del ruido. Lo probable de lo crítico. Segundo, valentía. Porque decidir implica asumir riesgos. Y en muchos casos, actuar sin tener toda la información perfecta. Tercero, capacidad de ejecución. Equipos entrenados, protocolos claros y coordinación real.

Sin estos tres elementos, cualquier sistema de inteligencia —por sofisticado que sea— está destinado a fallar. En seguridad pública, esto es evidente. Puedes tener cámaras, centros de monitoreo, análisis predictivo… pero si no hay respuesta inmediata, no hay impacto. La prevención no ocurre en la pantalla, ocurre en la acción.

En una empresa, sucede igual. He visto organizaciones llenas de datos que no venden más, no crecen más, no mejoran, ¿por qué? Porque se quedan analizando mientras otros ejecutan.

El mercado no premia al que sabe más. Premia al que actúa mejor y más rápido. Y en la sociedad, el problema es aún más profundo. Tenemos ciudadanos informados, conectados, opinando constantemente… pero no necesariamente participando. Saber lo que está mal no es suficiente. Se necesita involucrarse, reportar, exigir, proponer y actuar.

Pasar de la protesta a la propuesta, y a la acción cuando es necesario. Ése es el verdadero cambio cultural.

Hoy enfrentamos riesgos complejos: inseguridad, desinformación, incertidumbre económica. Pensar que la solución está en “tener más información” es simplificar el problema.

La solución está en construir sistemas —y liderazgos— que sepan usar la información con oportunidad, precisión y determinación.

Porque la información envejece. La oportunidad se pierde. Y la indecisión se paga. Por eso el llamado es directo, a quienes lideran instituciones: aseguren que la inteligencia llegue a tiempo… pero sobre todo, que se convierta en acción.

A los empresarios: dejen de sobre analizar. Decidan, ejecuten y ajusten sobre la marcha.

A los ciudadanos: no se queden en la observación. Participen activamente en la construcción de soluciones.

Y a todos: desarrollen criterio. Porque en un entorno saturado de datos, lo que verdaderamente distingue a un líder no es cuánto sabe, sino qué tan bien actúa cuando importa. El dato informa. El criterio decide. La ejecución transforma. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!