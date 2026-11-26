En El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Stefan Zweig se refiere al surgimiento en Alemania de grupos de jóvenes con botas altas, camisas pardas y brazaletes chillones con la esvástica, una de cuyas operaciones presenció por casualidad. “En una de las poblaciones fronterizas, donde se celebraba una pacífica asamblea socialdemócrata, aparecieron de repente y a toda velocidad cuatro camiones, cada uno lleno de mozalbetes nacionalsocialistas armados con porras de goma y, lo mismo que había visto antes en la plaza de San Marcos en Venecia, con celeridad cogieron a la gente desprevenida… A golpe de silbato los hombres de las SA saltaron como un rayo de los camiones, repartieron porrazos a cuantos encontraron a su paso…”.

No exagero al comparar la golpiza narrada por Zweig, parte del preámbulo de la instauración de la dictadura nazi, con el ataque que grupos de encapuchados —no les quedaría mal la denominación de los capuchas negras, pues tal era el color de sus capuchas, ya que emularon a los camisas pardas nazis y a los camisas negras fascistas— perpetraron contra servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc y simpatizantes de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega que habían acudido a las afueras del Congreso de la Ciudad de México a manifestar su apoyo a la alcaldesa que iba a comparecer para informar de su gestión. Los videos que he visto no sólo muestran la agresión, sino también exhiben a la diputada Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes de la vía pública, en dos momentos: en lo alto de la escalinata que conduce al recinto legislativo vociferando y apuntando hacia las escenas del ataque, y después persiguiendo a la alcaldesa cuando ésta, en protesta por la embestida, abandonaba la sala en la que se esperaba que compareciera.

Alessandra Rojo de la Vega actuó con elegancia, estilo y firmeza. Sin perder un instante la compostura, a pesar de que en las mantas de los agresores se le amenazaba, indicó: “Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc. Yo con mi presencia hoy no puedo validar las agresiones vividas a las afueras de este Congreso. Tampoco la persecución política de la que somos objeto. Lamento muchísimo, diputada Diana Sánchez Barrios, que haya traído a su horda de delincuentes. Es todo lo que tengo que decir”. Tras esas palabras, inmediatamente se levantó y se dirigió a la salida del salón.

La diputada Sánchez Barrios, “visiblemente molesta, se paró de su silla, arremetió contra la alcaldesa e intentó seguirla, pero fue impedida por funcionarios que se encontraban en la puerta. No obstante, la diputada alcanzó a golpear a Tania Larios, coordinadora de la bancada del PRI, quien se encontraba detrás de Rojo de la Vega. Además, arremetió contra una de las personas que estaba grabando el momento” (Iván Sosa, Reforma, 21 de noviembre).

La alcaldesa había solicitado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, que garantizaran las condiciones de seguridad para asistir al Congreso. La SSC aseguró que estableció una “línea de contención” que permitió que no escalara el conflicto. Pero ¿por qué no se previno la agresión, y por qué, ya desatada ésta, la policía no detuvo en flagrante delito a ninguno de los agresores? Por otra parte, hasta el momento de escribir estas líneas, la bancada de Morena no ha condenado el asalto.

Si se permite que las diferencias políticas se diriman por medios violentos, si se toleran brutales arremetidas contra ciudadanos que ejercen sus derechos, si las lesiones sufridas por los agredidos quedan en la impunidad, se abren de par en par las puertas a que la brutalidad sustituya al debate, a que los violentos sepan que podrán inducir, ordenar o llevar a cabo conductas criminales sin que haya consecuencias legales por hacerlo.

La alcaldesa fue amenazada públicamente: “Te tenemos en la lista”, decían unas ominosas pancartas. Quienes la amenazaron ya demostraron de lo que son capaces. Decenas de mujeres y de hombres fueron lesionados sin otro motivo que su presencia en apoyo a Alessandra Rojo de la Vega. Si las autoridades capitalinas no actúan cumpliendo su deber frente a esas manifestaciones de barbarie, estarán siendo cómplices por omisión no sólo del ataque ya ocurrido, sino también de los que pudieren ocurrir de nuevo.