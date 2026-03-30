Vayamos calentando para el Mundial… con algunos datos

Para el o la amable lectora pudiera resultar innecesaria la lectura de una columna que se basa en un deporte que, en una de ésas, ni le emociona ni le parece atractivo. No obstante, hablar de futbol, también llamado soccer, en este momento resulta significativo por lo que implica a nivel global.

Se ha dicho en distintos foros que existen pocos lenguajes en el plano mundial que se comprendan de la manera en que lo hace el futbol y, como expresión máxima, la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Por supuesto que la historia que se ha tejido a través de este torneo, que se celebra cada cuatro años, ha presentado una serie de episodios memorables, cifras sorprendentes y momentos que no serán olvidados nunca por generaciones enteras.

Hoy consideré importante redactar en esta columna algunos datos que implican el desarrollo de una competencia de este calado y dimensionar el alcance económico y deportivo que tiene, en virtud de que nos encontramos en la antesala del Mundial de 2026, el primero que contará con 48 selecciones.

Debemos recordar que la primera Copa del Mundo se celebró en 1930 en Uruguay, en una época en la que se jugaba un futbol totalmente distinto en cuanto a la estrategia, la velocidad, la tecnología y la preparación física de los jugadores; además, sólo existía la rama varonil, entre muchos otros diferenciadores respecto de lo que hoy es este deporte. En ese momento el Mundial se celebró en una sola ciudad: Montevideo. En ese mismo campeonato se registró el primer gol mundialista, obra del francés Lucien Laurentl. Es a partir de esa fecha que el torneo ha registrado actuaciones individuales y colectivas que han marcado época. Según la revista Sports Illustrated, el francés Just Fontaine mantiene el récord de más goles en una sola edición, con 13 anotaciones en Suecia 1958, una marca que no se ha superado, no obstante que el deporte ha modificado su estructura de manera importante. La propia revista menciona que es el ruso Oleg Salenko quien logró cinco goles en un solo partido durante Estados Unidos 1994, una hazaña difícil de repetir. Otro dato que resulta interesante es que, en el plano colectivo, el dominio ha sido limitado a lo largo de la historia: sólo ocho selecciones han conquistado el título mundial, situación que muestra lo complejo que es obtener tan preciado trofeo. La lista se conforma por las selecciones nacionales de Brasil con cinco títulos; Alemania e Italia con cuatro; Argentina con tres; Uruguay y Francia con dos; e Inglaterra y España con uno. Cabe mencionar que sólo Brasil ha estado presente en todas las ediciones del Mundial.

La Copa Mundial ha ido cambiando hasta llegar al punto más ambicioso: el que implica que sea organizada de manera tripartita por primera vez en la historia entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos. Como se mencionó, serán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos y un total de 104 partidos, la cifra más alta registrada, según la FIFA. Se disputará en 16 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en México; Toronto y Vancouver, en Canadá; y Nueva York, Boston, Philadelphia, Atlanta, Los Ángeles, Houston, Kansas City, Dallas, Miami, Seattle y San Francisco, en Estados Unidos. Es necesario mencionar que el impacto económico del Mundial de 2026 será de una magnitud muy relevante. De acuerdo con estimaciones presentadas en el Foro Económico Mundial y retomadas por la FIFA, por conducto de su presidente, Gianni Infantino, el torneo podría generar alrededor de 18 mil millones de dólares en derrama económica conjunta para los países anfitriones.

En el caso de México, para KPMG, la derrama económica será aproximada a los 3 mil millones de dólares, con beneficios directos en turismo, comercio y servicios. Como se puede observar, el Mundial no es sólo un evento deportivo, sino una plataforma económica de gran envergadura. A lo largo de su historia, la Copa del Mundo ha sido escenario de momentos inolvidables que han definido generaciones. En 2026, la realidad promete que esa historia no sólo se repetirá, sino que llegará a lugares que antes no había alcanzado. Con una estructura más compleja y una organización más impactante de tres países hermanados por un objetivo coincidente, la Copa Mundial nos acerca y nos hace afines durante un mes en algo común como humanidad.