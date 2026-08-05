Países sin litorales

No todas las desigualdades nacen de la política; algunas vienen dibujadas desde el mapa.

La geografía a lo largo de la historia ha determinado el destino de las naciones con la misma fuerza que las guerras, la economía o las decisiones de sus gobernantes. Mientras algunos países crecieron frente al mar, construyendo puertos, rutas comerciales y vínculos con el mundo, otros quedaron encerrados entre fronteras terrestres. Hoy existen 44 países sin litoral, donde viven cerca de mil millones de personas: una de cada ocho en el planeta.

La economía de un país sin litoral comienza con una desventaja estructural. Ninguna mercancía llega directamente a un puerto; ningún producto alcanza el océano sin atravesar varios territorios extranjeros. Cada frontera representa aduanas, inspecciones, permisos, peajes, tiempos de espera y mayores costos logísticos. En un mundo donde la competitividad depende de la rapidez y la eficiencia, estas naciones parten siempre varios kilómetros detrás.

Las consecuencias alcanzan todos los sectores. Los agricultores pagan más por exportar sus cosechas; la industria incrementa sus costos de producción; las empresas reducen su competitividad y los consumidores terminan pagando más por combustibles, alimentos, medicamentos y bienes esenciales. Incluso el acceso cotidiano a productos del mar resulta más costoso. A ello se suman dificultades para atraer inversión, obtener financiamiento, desarrollar infraestructura moderna, ampliar la conectividad digital y enfrentar fenómenos climáticos que interrumpen corredores comerciales estratégicos.

Sin embargo, la geografía no es el único obstáculo. Las decisiones políticas suelen pesar tanto como las montañas o los desiertos. Un nuevo arancel, una disputa diplomática, el cierre de una frontera o un conflicto regional pueden alterar de inmediato la vida de miles de productores y exportadores. Lo preocupante es que muchas de esas decisiones se toman desde escritorios lejanos a los campos, los talleres y las fábricas donde realmente se resienten sus efectos. Cuando la política convierte el comercio en un instrumento de presión, quienes pagan primero son quienes menos capacidad tienen para absorber sus consecuencias.

Cada país carga una realidad distinta. Kazajistán es el país sin litoral más grande del mundo. Etiopía, con más de 130 millones de habitantes, perdió su acceso al mar tras la independencia de Eritrea. Bolivia mantiene una Armada que simboliza la memoria de su acceso soberano al Pacífico, perdido durante la Guerra del Pacífico, una reivindicación que permanece profundamente arraigada en su memoria nacional. Liechtenstein y Uzbekistán poseen una condición excepcional: son los únicos países doblemente sin litoral, rodeados exclusivamente por naciones que tampoco tienen salida al mar. Mongolia vive entre Rusia y China; Nepal se levanta bajo el Everest, rodeado por India y China; Paraguay encontró en los ríos Paraguay y Paraná su principal vía hacia el comercio internacional; y el Vaticano, completamente rodeado por Italia, confirma que incluso el Estado más pequeño del mundo puede existir sin costa.

Estos países han transformado su adversidad, con sólidos mecanismos de cooperación regional, corredores ferroviarios, plataformas logísticas y procesos de integración aduanera.

Mientras Australia, rodeada por los océanos Índico y Pacífico, presume más de 10 mil playas y gran parte de Oceanía ha construido su historia en íntima relación con el mar, una octava parte de la humanidad habita países donde el horizonte nunca desemboca en una costa. Esa diferencia no sólo es geográfica; es económica, política y social.

El desarrollo nunca depende exclusivamente del mapa. La geografía condiciona, pero no condena. Son las instituciones, la cooperación y la inteligencia política las que convierten las fronteras en oportunidades. Porque cuando un país no puede abrirse al océano, está obligado a abrirse al mundo. ¿O no, estimado lector?