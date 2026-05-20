Vuelan bajo aerolíneas; UIF y Amador; Sheinbaum: GM, ejemplo de inversión

Las aerolíneas vuelan bajo. El costo de la turbosina llega a representar 30% de la estructura total de costos y, por ser un derivado del petróleo, se ha elevado casi al doble. Estaba en un poco más de 11 pesos antes del conflicto con Irán y ahora está en más de 23 pesos por litro.

Las aerolíneas lo han resentido de la peor manera. Algunas bajando del aire, cerrando, como fue el caso de Spirit Airlines, cuyo modelo en Estados Unidos era de bajo costo. Pero también aquí en México ya tuvimos el problema con Magnicharters, la chartera de turismo que tuvo que acogerse a la Ley de Concursos Mercantiles.

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, había comentado que la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) sí mantiene pláticas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como con Pemex, para revisar sus costos en aeropuertos y, sobre todo, en turbosina. Se trata de hacer pagos más cómodos de la turbosina y servicios aéreos.

Volaris acaba de dar a conocer sus pérdidas en el primer trimestre del año y fueron fuertes: 71 millones de dólares. Argumentó alzas de 16% en los combustibles en el primer trimestre. Aeroméxico también la ha pasado mal, al señalar que el costo del combustible le ha elevado en 13.1% su costo con respecto al primer trimestre de 2025.

Una opción es que las aerolíneas comiencen a subir sus tarifas. Y eso nos afectará a todos. Viene el verano y el Mundial. Las aerolíneas esperan recuperarse un poco, pero no del golpe que ha representado el alza en la turbosina. ¿Llegará una ayuda gubernamental? Esperemos, porque la otra vía es la elevación de tarifas aéreas.

UIF-HACIENDA HICIERON BIEN, NO ESPERARON OTRA SORPRESITA

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Omar Reyes Colmenares, depende de la Secretaría de Hacienda, cuyo secretario es Edgar Amador. Y al dar a conocer que habían inmovilizado las cuentas bancarias de los funcionarios de Sinaloa, por atender a los reportes de 24 horas de los bancos estadunidenses, hicieron lo correcto.

Lo menos que se quiere es tener una acusación de lavado de dinero en México. Entonces la UIF y Hacienda, al ver que las corresponsalías bancarias en Estados Unidos de los bancos mexicanos reportaron bloqueos de cuentas a estas 10 “Personas Políticamente Expuestas” de Sinaloa, actuaron de manera rápida para inmovilizar las cuentas de esas personas en México. Y, así, México estuvo en coordinación con las autoridades estadunidenses frente a la sospecha de operaciones irregulares o de lavado de dinero. Y el sistema financiero nacional mantuvo el combate a cualquier tipo de operación de lavado. Ya no se quiere otra sorpresita tipo CIBanco, Intercam o Vector Casa de Bolsa.

AVEO, EL AUTO FAVORITO DE LA PRESIDENTA: HECHO EN MÉXICO

General Motors fue el ejemplo automotriz. Dentro de su inversión de 1,000 millones de dólares comenzó con una nueva planta de ensamble en Ramos Arizpe, donde se producen vehículos eléctricos. El ensamble será del Chevrolet Aveo y el Chevrolet Groove.

El Aveo no es un auto más, señalaba Paco Garza, director de la automotriz. Recordaba que es el vehículo favorito de la Presidenta (se traslada en un Aveo) y es el más vendido y popular en el mercado nacional.

La Presidenta estuvo en la planta de GM en Toluca, acompañando la coordinación para la nueva planta de ensamble en Ramos Arizpe, Coahuila.

Y, desde Toluca, la Presidenta, junto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentaron la importancia de tener una mayor proporción de la producción automotriz en México para sustituir importaciones.

Paco Garza dijo que la nueva planta les permitirá elevar en 80 mil unidades su producción en nuestro país, mostrando su compromiso a largo plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó su optimismo por las inversiones, como la de GM, que se insertan en el Plan México.

GM México tiene cuatro complejos: Ramos Arizpe, Toluca, Silao y San Luis Potosí.