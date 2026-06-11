Piratería, inspectores y Mundial; Banxico vigila más

México se comprometió con la FIFA a no tener piratería desbordada en el Mundial. Es razonable. La piratería es un negocio ilegal que imita las piezas, pero sin la calidad de los originales y que no paga derecho de propiedad intelectual. La FIFA exige que en un radio de tres kilómetros a la redonda de los estadios Ciudad de México (Azteca-Banorte), Guadalajara (Akron) y Monterrey (BBVA) no pueda haber piratería.

65 MIL PLAYERAS DE LA SELECCIÓN INCAUTADAS

Incluso el IMPI, bajo la mano de Vidal Llerenas, ya incautó 65,934 playeras pirata de la Selección Mexicana en la Plaza Cristal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto no sólo aplica en playeras, sudaderas y souvenirs, sino en todo, incluyendo los derechos de transmisión del Mundial.Éstos se han pagado desde hace varios Mundiales. Y ahora el IMPI soltó a sus inspectores para revisarlos en restaurantes, bares y hoteles. Comenta Llerenas que los inspectores no llegarán de manera aleatoria, sino porque alguna parte lo demande. Y que tampoco estarán hostigando a los pequeños restaurantes que pongan una pantalla para ver el Mundial.

CANIRAC ALERTA ANTE INSPECTORES PIRATA

La Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) estará atenta a cumplir con el pago de derecho de transmisión comercial (¡ojo!, que es distinto a los que se adquieren por una aplicación para ver el Mundial para una familia o un hogar).

Pero la Canirac sí pide al IMPI tener cuidado de no soltar a los inspectores a diestra y siniestra, sino, de verdad, con tiros de precisión para quien sea un gran operador restaurantero y esté usando una señal pirata para que sea sancionado. Ahí sí podría caer el peso de la ley. De todas maneras, el IMPI pide cerciorarse de que sí son sus inspectores a través de una página, la de nómina transparente del Gobierno de México, llamada así: nominatransparente.rhnet.gob. Esta página pudo haber tenido otro nombre mejor, como el de “inspector a inspector” o el que guste, pero, bueno, ahí está la página.

Los restauranteros podrán verificar si los inspectores, de verdad, pertenecen al IMPI y, entonces sí, van a cerciorarse de que la señal de un gran operador restaurantero sea conforme al pago al licenciatario, o sea, pagándole a la aplicación o sistema que trae los derechos de transmisión del Mundial.

BANXICO, MARCACIÓN PERSONAL A BANCOS

El Banco de México ha iniciado una marcación personal a los bancos. Nada de revisarlos por encimita, sobre todo después de lo sucedido a CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, acusados de lavado de dinero y que, a pesar de no tener pruebas, las tres instituciones tuvieron que cerrar. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, dio a conocer que el instituto central ha intensificado sus medidas para vigilar a las instituciones y combatir el lavado de dinero.

En especial se ha puesto atención en la calificación de riesgo de los clientes. El conocimiento del cliente es básico. Y también se tienen diseños de escenarios de monitoreo más fuertes en los procesos de actualización de los clientes.

El Banxico mantiene una mayor coordinación con el FinCEN del Tesoro. Así como lo tiene Hacienda. Modernizan la tecnología para detectar y evitar el lavado de dinero.

El Banco de México hace bien. Ya no se quieren más sorpresas desagradables en el sector financiero.

SALIDAS AL PADRÓN TELEFÓNICO

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busca salidas al padrón de usuarios telefónicos, donde el requisito es vincular el teléfono con la identidad del propietario. Sin embargo, todavía faltaban 100 millones de usuarios de teléfonos celulares que vincularan su identidad. Y, aunque el proceso se aceleró en las dos recientes semanas, quizá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda ser más flexible con quienes tienen un teléfono de pospago y que ya se conoce su identidad. Más bien irían por los teléfonos de prepago. Y ahí todavía hay un reto que se antoja difícil de cumplir antes de acabar este mes de junio.

MULTAS A LIVERPOOL, DANHOS, GICSA, CHEDRAUI, ADI

La Comisión Nacional Antimonopolio sancionó con 500 millones de pesos a varias empresas inmobiliarias, como Grupo Danhos, GICSA, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI y ARYBA, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Fue por ponerse de acuerdo en los precios que se iban a cobrar por la renta de locales comerciales. Lo hicieron en plena pandemia de covid-19 para no otorgar determinados descuentos o poner descuentos tope para los inquilinos que no podían pagar sus rentas porque no había actividad económica. Una buena medida de la Comisión Nacional Antimonopolios, que, aunque llega tarde, pues fue en 2020, debemos comprender que estas investigaciones tardan tiempo.