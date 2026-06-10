Mundial, marginal al PIB e inflación; empujón a consumo

Llegó la fecha. Mañana 11 de julio, el Estadio Ciudad de México (Azteca-Banorte) será el único que por tercera ocasión inaugure un Mundial de Futbol. La economía lo sabe y la FIFA también.

EL NUEVO MODELO DE LA FIFA

El futbol ha cambiado. Los grandes fondos de inversión han entrado a varios equipos (aquí entró el fondo General Atlantic en el América, por ejemplo). La forma de ver el futbol también ha cambiado, en aplicaciones, en canales de paga, pero la televisión abierta sigue siendo la reina del espectáculo. La FIFA lo sabe y ha amarrado tanto sus derechos de transmisión como a sus patrocinadores.

La FIFA ha dividido sus apoyos en socios oficiales, que son marcas globales, como Visa, Coca-Cola, Kia-Hyundai, Qatar Airways o Adidas. Luego, en patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo, donde hayamos a Bank of America, McDonald’s, Lay’s y Verizon. Y en promotores oficiales, que es una categoría interesante, donde vienen patrocinios en una categoría específica: Airbnb en hospedaje, Diageo en bebidas espirituosas, por ejemplo.

IMPACTO ECONÓMICO MARGINAL, PERO… AUMENTO EN VENTAS

En México, el impacto económico será pequeño, pero importante: de 0.1% del PIB, como lo pronostican Banamex o el IMEF. Quizá llegue a 0.2% del PIB, como lo proyecta el secretario de Hacienda, Edgar Amador. En inflación, también habrá aumentos marginales. Banamex los espera en apenas 30.8 puntos base, menos de medio punto porcentual.

Ahora, donde el Mundial va a ser un empujón será en la compra de productos de consumo y de servicios.

La Asociación Nacional de tiendas de Autoservicio (ANTAD) prevé aumentos hasta de 40% en cervezas (Heineken y AB-Inbev), en bebidas (compañías refresqueras como Coca-Cola y PepsiCo), en botanas, en alimentos preparados. La ANTAD recuerda lo sucedido en Brasil, cuando los horarios fueron similares a México y se pudieron ver al mismo tiempo. Ahí se tuvo el incremento en ventas de 40%, tanto en tiendas de autoservicio como en canales de tiendas de detalles. El caso de los Oxxo será especial: son 24 mil tiendas en el país disponibles para los productos de consumo.

OCUPACIÓN HOTELERA Y DE APLICACIONES EN 60%, PERO CRECERÁ

Las aerolíneas tendrán una sobredemanda. Incluso se espera un aumento en los boletos de avión. Sin embargo, la ocupación hotelera y de aplicaciones (como Airbnb) se ha mantenido en 60 por ciento. Parece poco para las urbes sede, como son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De seguro crecerá un poco más.

OBRAS, LAS QUE SE ACABARON Y LAS QUE NO

En obras, ya se sabe que nos agarraron las prisas. En total, el gobierno federal y el capitalino terminaron invirtiendo más de 30 mil millones de pesos en infraestructura de la Ciudad de México.

El gobierno federal invirtió en la remodelación del aeropuerto capitalino, el AICM, que lo dejaron caer en el sexenio de López Obrador. Ahí invirtieron 10 mil millones de pesos en filtros de migración, de seguridad, en más de 3,500 cámaras, por fin en los baños, en ampliación de salas de espera. Lo malo, por las prisas, ya hubo accidentes, como la techumbre que se cayó en un puente peatonal.

El gobierno capitalino de Clara Brugada invirtió 23 mil millones de pesos en sus nuevas obras. Primero en el Tren Ligero (El Ajolote), donde compraron 17 carros a la compañía china CRRC. Supuestamente transportará 250 mil pasajeros diarios de Taxqueña a Xochimilco, pasando por el Estadio Ciudad de México. La prueba de fuego será el Mundial.

Otras obras no se terminaron, como el paseo elevado del Metro Chabacano ni el Cetram de Huipulco.

Mientras tanto, en la Ciudad de México sí vendrá la suspensión de clases para el 11 de junio. No es para menos. El tema de movilidad es preocupante. Y, desde luego, para las empresas queda el trabajo en casa, el home office.

Los ojos estarán puestos en México para la inauguración del Mundial. Y sí lo verán más de mil millones de personas. Es un escaparate. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe y los marchistas, también.