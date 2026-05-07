Inteligencia artificial irrumpe en el liderazgo bancario; ¿Banxico bajará tasa?

La inteligencia artificial (IA) es la gran apuesta de BBVA, el banco líder en México y que en Europa ha logrado ser la segunda mejor marca bancaria del Viejo Continente. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, no lo duda ni un instante: es la nueva revolución. Y para allá se vuelca toda la organización.

La estrategia son ocho pasos, en donde claramente uno principal será el agente Blue de asesoría financiera para todos los clientes del BBVA. Pero el objetivo para el banco de origen bilbaíno, hoy español y uno de los más fuertes de Europa, es que toda la organización, es decir, todos los empleados del banco, adopten la inteligencia artificial en su trabajo diario.

INVERSIÓN DE 100 MIL MDP, MÁS EFICIENTE CON IA

Para la inversión en México, Carlos Torres Vila se apoya en Eduardo Osuna, director del BBVA México, y ambos coinciden en que seguirá siendo de 100 mil millones de pesos de aquí a 2030. Pero con una ventaja adicional, la inversión se eficienta en 30% gracias a la IA.

“Es una revolución como otras que hemos visto, pero la veo más grande, más profunda y con mayores retos que la digitalización”, narra Torres Vila.

Al aplicar IA en los procesos, tanto en la consultoría individual de los clientes como en cualquier tipo de gestión y trabajo del grupo, se debe tener cuidado en la regulación.

Vendrán nuevos esquemas regulatorios con la IA, pero los vigentes funcionan para aplicarla. En México, BBVA no ha encontrado traba alguna por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera.

IA EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO

En nuestro país, los bancos suelen ver qué hace el líder. Y el líder, BBVA, apuesta con todo y adopta para su gestión y operación diaria la inteligencia artificial.

¿A Torre Vila le preocupa que al aplicar IA en sus procesos venga un problema de desempleo? Lo analiza de manera interesante: se abrirán nuevas plazas y cada revolución tecnológica trae más empleo porque se abren nuevas oportunidades.

Así de grande es la apuesta del BBVA con la IA en el mundo y, en México, su segundo principal mercado, es vital.

MÉXICO, EL POTENCIAL

México tiene la oportunidad de crecer mucho más. Y para hacerlo se necesita inversión, explican Torres Vila y Osuna. Ven la economía mexicana con visión optimista, tanto por el T-MEC como por su bono demográfico y costo laboral atractivo. Desde luego, le hace falta combatir la informalidad, invertir más en infraestructura y digitalizar. Hablan de incentivar más el crédito que, como porcentaje del PIB, es muy bajo en México, un poco mayor a 30% del PIB, cuando, por ejemplo, en EU, es de más de 100% del PIB.

SABADELL: “LE DIMOS LA VUELTA A LA PÁGINA”

Bajo ese optimismo sobre México, el banco líder tiene su mira en la IA, convirtiendo todos sus procesos de gestión, operación interna y atención al cliente. La nueva apuesta por la IA, nos dice Carlos Vila, es la respuesta de BBVA al mercado, donde queda en el pasado su oferta por Sabadell. “Guardaba lógica. No lo aceptaron los accionistas. Y ya le dimos la vuelta a la página a la oferta por Sabadell”, dice un confiado Torres Vila en su nueva estrategia: la IA.

RODRÍGUEZ CEJA Y MEJÍA, POR LLEGAR AL CICLO BAJISTA DE TASAS

Dejó ver la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que estaban cerca del fin de ciclo de baja de tasas, pero todavía les faltaba otra reducción. La más reciente decisión del Banxico fue controvertida, pues bajó la tasa cuando la ortodoxia dictaba que no lo debes hacer en un entorno inflacionario. Recordemos: el Banxico autónomo tiene como mandato constitucional preservar el valor adquisitivo de la moneda, y la mejor forma de lograrlo es bajando la inflación. Ni la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja ni el subgobernador Omar Mejía ven un impacto inflacionario con los altos precios del petróleo. Ojalá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera decir lo mismo.

UN GOBIERNO PREOCUPADO POR LA INFLACIÓN

Para frenar un crecimiento en los precios, la Presidenta ha respondido con un Pacic recargado (una canasta de 24 productos a 810 pesos en tiendas de autoservicio). También subsidiando, semana tras semana, el impuesto que se le debería cobrar a la gasolina y al diésel. Igualmente, se ha reunido con la cadena maíz-tortilla para evitar incrementos. También, revisando los intermediarios del jitomate, el producto básico que ha aumentado a ritmos de 40% mensual.

Hoy, quizá el Banco de México siga relajando su política monetaria en un contexto de presión sobre los precios.