Ebrard: va TLC recargado con UE; abren electricidad; Megacable, por móvil

Del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se podrán decir muchas cosas, menos que no trae agenda de trabajo. La semana pasada logró el acercamiento de más de 200 empresarios mexicanos con los canadienses, buscando subir a Canadá en el T-MEC. Después, ahí sí por gusto, fue a ver al grupo de moda de la 4T, el de K-pop, BTS. Y el lunes recordó que viene la firma de un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual es importante.

El Consejo de la Unión Europa autorizó los instrumentos jurídicos para modernizar las relaciones comerciales y de inversión con el Viejo Continente. El acuerdo, de última generación, que también abarca seguridad y desarrollo sustentable, será firmado el próximo 22 de mayo en México con la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Un acuerdo comercial revisado con la Unión Europea, es un instrumento de certeza para las inversiones, tanto para las mexicanas como para las europeas que vienen a México. Y, desde luego, al eliminar la mayoría de los aranceles, permitirá las exportaciones mexicanas al Viejo Continente.

MÉXICO, UNDÉCIMO SOCIO COMERCIAL… MUCHO POR HACER

México y la Unión Europea tienen un comercio que llegó a los 94,500 millones de dólares en 2025. Si bien más de 80% de las exportaciones mexicanas van hacia EU, se podría explorar a los 27 países de la Unión Europea. Después de EU y China, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México. Pero nosotros somos apenas el undécimo socio comercial para los europeos. Hay mucho campo exportador por ganar. La Inversión Extranjera Directa, acumulada en los últimos años, de la Unión Europea en México, supera los 200 mil millones de dólares.

La nueva versión del acuerdo comercial tendrá:

—Un Acuerdo Global Modernizado.

—Un Acuerdo Comercial Provisional, donde se vean sólo la agenda multilateral exclusiva de la Unión Europea.

Este tipo de acuerdos comerciales generan confianza para las inversiones. Son reglas a largo plazo.

740 MIL MDP PARA LA IP EN GENERACIÓN ELÉCTRICA: LUZ ELENA

Van abriendo el sector eléctrico a la inversión privada. Luz Elena González, secretaria de Energía, dio a conocer instrumentos para la inversión en generación eléctrica por hasta 740 mil millones de pesos rumbo a 2030.

Se trata del segundo paquete de licitación de generación eléctrica. Son tres instrumentos para facilitar la inversión privada. todo en línea con el Plan de fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

Los tres instrumentos son:

1. Una segunda convocatoria de proyectos privados de generación para que la inversión privada participe de manera individual en la construcción de centrales eléctricas de energía renovable.

2. Una Convocatoria de Proyectos Estratégicos que le permita a los privados participar en proyectos de generación o almacenamiento y generación mediante contratos mixtos con la CFE.

3 Una Ventanilla Única de Autoconsumo para facilitar los trámites de los grupos privados que busquen producir su propia energía para el autoconsumo.

Es un paquete que ha venido trabajando Luz Elena González con su subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas. Buscan aumentar la generación eléctrica con fuentes renovables de 24% a 38% en el año 2030. La inversión sería de 740 mil millones de pesos, más de 40 mil millones de dólares, para generar 32 GW adicionales de capacidad eléctrica en el país.

MEGACABLE QUIERE TELEFONÍA MÓVIL

Megacable Holdings es una de las principales compañías de cable en el país. Y ahora busca lo que le falta, telefonía móvil. Ayer corrió como reguero de pólvora su posible alianza con Telcel, presidida por Carlos Slim, para ofrecer todos los servicios: voz, video, datos, fijos y móviles. Megacable, presidida por Francisco Javier Bours, y dirigida por Enrique Yamuni, ha desplegado toda su red con fibra óptica. En cableras es muy fuerte. Y sólo le falta telefonía móvil, que, por lo pronto, lo resolverá en una alianza con Telcel.

Pero ¡ojo!, Megacable ya tiene alianza con AT&T y con Altán. Más bien con Telcel quieren superar el millón de usuarios de telefonía móvil.

Queda claro que Megacable sí ve en la telefonía móvil un buen negocio. Y está entrando fuerte.