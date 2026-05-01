Confirman cambios en Economía; Visa da el salto a agentes de IA

En Economía están activos. Por un lado, el secretario Marcelo Ebrard pudo confirmar que la Representación Comercial de EU saca a México de la lista negra de la 301, la de propiedad intelectual. Esto es interesante: cuidar la propiedad intelectual, los derechos de autor, las marcas, las patentes, es un factor que brinda certeza jurídica a las inversiones.

Esto se liga con los cambios en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que volvió a tener vida con Santiago Nieto al frente. Se metió al tema de patentes, con medicinas, por ejemplo, donde se resguarda la patente de un medicamento innovador por 20 años, pero pasando ese tiempo, puede venir un genérico.

El IMPI también entró de lleno a combatir la piratería, sobre todo de mercados chinos que han inundado el país.

En temas de marcas y derechos, por ejemplo, participó hasta en la lucha libre, buscando registros de marcas a favor de la lucha libre mexicana y sus luchadores.

Ahora que se va Santiago Nieto a buscar ser candidato a la gubernatura de Querétaro, se necesitaba a alguien que mantenga el trabajo bien hecho en el IMPI e, incluso, fortalecerlo. Por eso, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, será el nuevo titular del IMPI.

Y ahí viene el enroque. Ximena Escobedo sube como subsecretaria de Industria y Comercio, su tarea clave será el fortalecimiento de cadenas productivas enmarcadas en el Plan México, con programas sectoriales, como los que empezamos a ver para el textil, el calzado o el acero.

VISA, DE CINTA A CHIP, A COMERCIO ELECTRÓNICO Y, AHORA, A IA

Visa, siendo uno de los líderes en medios de pago, da un paso importante al utilizar la inteligencia artificial como agente y, con base en ella, conocer al cliente y poder realizar operaciones a su favor. Se trata del programa Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe.

En México, Visa, dirigida por Francisco Valdivia, ya trae los programas piloto con Santander, Scotiabank y Afirme.

Se trata de la IA agéntica, donde la inteligencia artificial ya no sólo genera contenidos, también crea agentes autónomos para tomar ciertas decisiones, obviamente, después de conocer perfectamente a la persona o empresa.

El programa de Visa permite a los bancos emisores probar algunos pagos que se han iniciado por agentes de inteligencia artificial, pero en entornos reales. Se trata de usar las tarjetas activas con comercios reales. Visa nos recuerda que en ese proceso hay validación del token, autenticación, autorización y, desde luego, lo esencial, la confianza de las personas.

Por ejemplo, el agente de IA conoce tus hábitos, gustos, preferencias y, con base en ello, puede realizar una compra de un vuelo o de un bien o servicio.

Los medios de pago han evolucionado, primero, del efectivo a los cheques. Después, de los cheques a las tarjetas. De las tarjetas con banda a las de chip. Al comercio electrónico. Y, ahora, Visa se adelante en el mercado de la IA agéntica.

AMADOR: NOS AFECTARON LAS TENSIONES COMERCIALES Y ORIENTE MEDIO

Se confirmó la contracción del PIB durante el primer trimestre del año. Y fue mayor a la esperada. Fue de -0.8% del PIB durante el primer trimestre respecto del trimestre inmediato.

Todos los sectores fueron negativos, el primario (agro), el secundario (industria) y el terciario (servicios). Es el peor arranque de año desde 2020.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, no evadió la pregunta de por qué la baja. Él se lo atribuyó a las tensiones comerciales con EU y a la guerra de Oriente Medio, con problemas en el suministro de hidrocarburos. Y, desde luego, nos afectaron. Y claro que también ha afectado la reforma judicial, porque no se sabe si los contratos se van a cumplir, así como los cambios a órganos autónomos... que dejaron de serlo.

NO HABRÁ SUBSIDIO A AEROLÍNEAS

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, fue claro: no habrá subsidio a las aerolíneas con su turbosina. El subsidio del gobierno federal es a las gasolinas, a través del llamado apoyo fiscal, es decir, cobrar menos de IEPS en el caso de la gasolina magna y del diésel.

No habrá un aeroproa. Ni para Aeroméxico ni para Volaris y ni para Viva Aerobus, que, por cierto, su fusión operativa cada vez preocupa más por el posible poder monopólico.