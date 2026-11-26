La sobrerrepresentación es un rescoldo del antiguo régimen autoritario, que luego en democracia ningún partido se propuso apagar hasta que se burlaron los límites que evitaban la concentración del poder. Mientras no alteró los equilibrios de la alternancia entre los partidos mayoritarios, nunca fue prioridad. Ahora, desde la oposición, esos mismos partidos la denuncian como el mecanismo que Morena aprovechó para hacerse del control en 2024. El tema reaparece con fuerza en la agenda pública porque el INE definirá las reglas para repartir diputaciones plurinominales en 2027. Pero cambiar no está en el interés de Morena ni en el ánimo de la autoridad electoral, que se inclina por el mismo criterio de la elección pasada. Aquél que abrió la puerta a la coalición gobernante para alcanzar una mayoría muy superior a su caudal de votos, aunque dentro de la fórmula constitucional de distribución de escaños.

A simple vista, la preocupación proviene de quienes tienen menor probabilidad de entrar a la zona de tolerancia en la que un partido obtiene más curules que su porcentaje de votos. La exigencia opositora de recurrir a otra interpretación del artículo 54 constitucional revela su debilidad electoral, pero no invalida el problema: el criterio de 2024 desvirtuó el propósito de acotar la sobrerrepresentación y generó una mayoría contraría al espíritu de la ley. La discusión toma relevancia porque se plantea como el Rubicón del futuro democrático del país. La decisión del INE se mira como paso decisivo para frenar una regresión autoritaria apoyada en reglas de sobrerrepresentación que operan cuasi como la “cláusula de gobernabilidad” del viejo régimen. Hasta 1990, ese mecanismo garantizaba la mayoría absoluta al partido más votado, pero luego se acotó para proteger el naciente pluralismo sin dejar de asegurar un piso al antiguo partido mayoritario priista.

El conflicto estalló en 2024, cuando el INE, avalado por el Tribunal, asignó a Morena 73% de curules en Diputados con 54% de los votos; en contrapartida, debilitó a la oposición, que con 46% de ellos sólo obtuvo 27% del Congreso. Esa mayoría les permitió aprobar en solitario el plan C con el que la 4T impulsó su proyecto de cambio de régimen.

La interpretación del INE se ajustó a una lectura literal del artículo 54, pero dejó de lado la finalidad de la norma más allá de imprecisiones de redacción: impedir que la representación legislativa se distorsione en favor de una fuerza política.

El INE y el TEPJF fueron acusados de favorecer a Morena con una mayoría artificial que arriesgaba los contrapesos. No obstante, el problema no se reduce a su actuación: está en el diseño de la ley, que establece el límite de sobrerrepresentación por partido y no por coalición, como reclama la oposición. Esa diferencia abrió una vía para eludir la restricción mediante el registro de candidaturas bajo las siglas de sus aliados donde tenían garantizada alta votación. El criterio de afiliación efectiva del INE para identificar la pertenencia partidista real de candidatos no impidió que Morena aprovechara esa separación formal.

La falla es clara: el techo legal de 8% de sobrerrepresentación fue vulnerado mediante estrategias electorales, como el registro de afiliación efectiva para reconocer a qué partido pertenece realmente un candidato, más allá del que lo postula. Para el INE, la tarea será más complicada que hace tres años por la crisis de confianza provocada por el escándalo de corrupción de la gestión de Taddei y el bloqueo de su relevo.

La experiencia democrática mexicana muestra que ningún partido hegemónico está a salvo de la rueda de cambios que salen de las urnas. Su estrategia de postular candidatos bajo siglas de aliados para burlar la regla de sobrerrepresentación sorprendió a la oposición en 2024, que no midió sus consecuencias políticas. Pero esa maniobra podría ser más difícil de repetir en 2027 si el INE aplica criterios más precisos para identificar la afiliación efectiva y evitar simulaciones en el registro de candidaturas. Aunque, en última instancia, el peso decisivo será el de los votos en las urnas. La sobrerrepresentación no debe ser bandera que los partidos levantan o abandonan según convenga. Es un problema de equidad en la representación y de equilibrio democrático. Ninguna mayoría dura para siempre; las reglas, en cambio, deben proteger a todos, incluso a las minorías que hoy no tienen los votos para cambiar la ley. Y eso sí lo puede hacer el INE.