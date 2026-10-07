Detenido El Tanque, el cuate de Olán

La detención de Iván Cazarín, apodado El Tanque, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera, El Mencho, el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, puede ser, si se ahonda en la investigación, veneno puro para Jorge Amílcar Olán, el contratista cercanísimo a Andy y Gonzalo López Beltrán, que se autoexilió en Lugano, Suiza, de donde huyó cuando fue localizado por el reportero Irving Pineda y que, antes, había retirado de México una fortuna de unos 3 mil millones de pesos.

Nada mal para un comerciante que antes de que asumiera López Obrador vendía azulejos y otros productos minoristas en Tabasco y que repentinamente, gracias a su amistad de toda la vida con Andy y Gonzalo, se convirtió en proveedor de productos farmacéuticos, fue contratado como proveedor en la construcción del Tren Interoceánico y del Maya, además de participar en muchos otros negocios relacionados con los hijos del expresidente.

Pero entre las relaciones de los hermanos Olán, Jorge Amílcar y Luis, se encontraba también El Tanque. Una investigación de LatinUS reveló que durante años “el Clan ha trabajado sin obstáculos gracias a su vínculo con una célula del CJNG”, dedicada a la extorsión, al robo de combustible y que controlaba, a su vez, al cártel de La Barredora, encabezado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, designado por Adán Augusto López cuando era gobernador del estado.

Los audios divulgados exhiben una conversación de 2023 entre Amílcar Olán en la que le encarga a su hermano Luis “asociarse” con el CJNG. En una llamada de Amílcar Olán con el empresario Ángel Montero, se escucha cómo Olán presume que su hermano es cercano a El Tanque, el líder regional del CJNG.

“Mi hermano, le dice Olán a Montero, va a estar al mando de todo, ya habló con toda la gente de allá, de la ‘malandrada’... Él maneja todo eso, los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”. Más tarde, en una segunda llamada, es Luis el que le platica a Amílcar que gracias a su cercanía con El Tanque, el CJNG dejó de extorsionar al dueño de una mina de balasto, ubicada en el sur de Veracruz.

“Él sabe –se escucha a Luis en la conversación con su hermano– que yo conozco a El Tanque, aquí, al de la maña. Y como vio que no lo volvieron a molestar ese güey que lo llegó a extorsionar y que la madre, y que quería que no sé qué... Y ya le dije ‘sí yo me llevo con El Tanque, haz de cuenta, y ya se quedó así”.

Existe una relación directa entre El Tanque con La Barredora, que era la franquicia del CJNG en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, y por los audios sabemos que esa relación se extendía a los hermanos Olán. La Barredora, entre otras actividades criminales, robaba crudo que era enviado a Tamaulipas, de allí a Estados Unidos y regresaba a México refinado como combustible, pero catalogado en las aduanas como aceite u otro producto libre de impuestos.

Según las investigaciones realizadas en EU, empresas ligadas al CJNG participaron en toda esa trama. Los tres capítulos: La Barredora, las grabaciones de los Olán, las investigaciones de la justicia estadunidense sobre el contrabando de combustible, relacionan entre sí al CJNG y a los contratistas y políticos relacionados con toda esta trama, en forma destacada Adán, Andy, Gonzalo, el exsecretario almirante Rafael Ojeda y Audomaro Martínez, el exdirector del CNI, entre otros políticos y funcionarios.

Hay que recordar un dato central: para la justicia estadunidense, el CJNG es una organización terrorista (para nosotros también debería serlo) y eso le otorga amplias atribuciones a la justicia de ese país para operar dentro y fuera de EU. Toda la estrategia de la Unión Americana en torno a los grupos narcoterroristas pasa por destruir sus estructuras pero, también, y ese es el giro inédito que le ha dado la administración de Trump, en romper las redes de complicidad de los que considera sus beneficiarios, los que han hecho negocios con ellos, colocando a los operadores de las organizaciones y a sus beneficiarios en el mismo nivel criminal. Esas investigaciones están abiertas en EU porque, además, consideran que el delito se realizó en ambos países.

En México no existen investigaciones contra los Olán, los hijos del expresidente, Adán Augusto López, Audomaro Martínez o el almirante Ojeda, según la FGR. Sin embargo, se informó, sin que fuera desmentido, que la UIF inició una investigación contra Jorge Amílcar Olán por depósitos localizados en Suiza por mil 400 millones de pesos. Si la UIF lo está investigando, por norma, la FGR debería haber abierto también una investigación paralela. Y si se indagan los recursos de Olán, se debe establecer de dónde surgieron y sus relaciones políticas, porque no tenía experiencia alguna en los ámbitos en los que obtuvo muchos de sus contratos con el gobierno de López Obrador.

Detenido El Tanque y unos días antes el Capitan Sol, el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, existen cada vez más elementos como para avanzar en esas investigaciones. Salvo que la intención sea, como parece ocurrir con Hernán Bermúdez, refundirlos en una celda para evitar que hablen de cualquier tema comprometedor.