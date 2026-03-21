Heidy Infante: la herida abierta del ídolo

Esta noche, en mi programa El minuto que cambió mi destino… sin censura, por Imagen Televisión, tengo como invitada a una mujer que carga con un apellido que en México es prácticamente sagrado… pero cuya historia está lejos de ser un cuento de gloria. Hablo de Heidy Infante, nieta nada menos que de Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, de Sinaloa, el hombre que sigue siendo venerado como si nunca se hubiera ido.

Pero detrás de ese apellido, detrás del mito, detrás de la figura intocable, hay una historia que, se lo digo como es, parece sacada de una película de horror.

LA NIÑA QUE NADIE QUISO VER

Heidy no creció entre aplausos ni homenajes. Creció en la sombra. Fue negada, rechazada, invisibilizada. Junto con su madre, tuvo que esconderse cuando era niña. Así como lo escucha: esconderse.

Mientras el nombre Infante brillaba en marquesinas, mientras las canciones de Pedro se escuchaban en cada rincón del país, su propia sangre vivía en el anonimato, en el abandono y, peor aún, en el rechazo de una familia que decidió mirar hacia otro lado.

¿Dónde queda entonces la grandeza del ídolo cuando su propia descendencia tiene que ocultarse para sobrevivir?

VIOLENCIA, MIEDO Y UNA VIDA MARCADA

La historia no se queda ahí. La madre de Heidy fue golpeada. La violencia no fue una excepción, fue parte de la vida cotidiana.

Y como si eso no fuera suficiente, Heidy vivió uno de los episodios más oscuros que pueda enfrentar cualquier ser humano: fue secuestrada por un cirujano plástico, quien además la amenazó de muerte.

Sí, así de brutal.

Uno escucha estas historias y no puede evitar preguntarse: ¿cómo es posible que alguien que carga con un apellido tan poderoso haya tenido que atravesar un infierno así? ¿Dónde estaban los protectores del legado? ¿Dónde estaba la familia?

LAS TELARAÑAS DE UNA DINASTÍA

Esta noche, Heidy Infante rompe el silencio. Y lo hace sin filtros, sin maquillaje, sin concesiones.

Habla de las telarañas que rodean a la familia del ídolo. De los silencios incómodos. De las omisiones que pesan más que cualquier palabra. De las heridas que, aunque pasen los años, siguen abiertas.

Porque una cosa es el mito… y otra muy distinta es la realidad.

Y la realidad, muchas veces, incomoda.

JAIME CAMIL: TALENTO, DISCIPLINA Y CARISMA

Cambiando de tema, pero no de nivel, ayer en De primera mano tuvimos la visita de un actor que ha sabido construir una carrera sólida, internacional y respetada: Jaime Camil.

Hoy lo vemos interpretar a la temible Tronchatoro en el musical Matilda, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1. Y se lo digo con todas sus letras: es una verdadera locura… pero de las buenas.

Jaime no sólo domina el escenario, lo posee. Tiene presencia, tiene técnica, tiene ese algo que no se aprende y que distingue a las grandes estrellas.

MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO

Pero la conversación no se quedó en el teatro. Hablamos de su vida. De sus hijos, Elena y Jaime. De su esposa Heidi. De su padre, Jaime Camil Garza, un hombre clave en su historia. De su madre, que vive en Brasil.

Y ahí es donde uno entiende por qué Jaime es lo que es: porque hay estructura, hay historia, hay disciplina.

No es casualidad. Es trabajo.

GABY RAMÍREZ Y UNA ALERTA REAL

En otro tema, le cuento algo que nos dejó helados. Mi compañera Gaby Ramírez acudió a una consulta ginecológica de rutina. Todo parecía normal, hasta que sintió un dolor en el pecho.

El diagnóstico: uno de sus implantes mamarios se había reventado.

La situación fue tan delicada que tuvo que ser intervenida prácticamente de emergencia. Afortunadamente, cayó en manos del doctor Jorge Krasovsky, un cirujano plástico con amplia experiencia, que resolvió el problema con éxito.

Gaby está bien y el susto ahí queda. Y también la lección: hay que revisarse, hay que atender cualquier señal del cuerpo.

CHIQUIS RIVERA: EL PERDÓN COMO LIBERACIÓN

Y si de historias fuertes hablamos, lo de Chiquis Rivera no se queda atrás.

La cantante estuvo en México para presentar la segunda parte de su reality show y habló de un tema que, francamente, estremece: el abuso sexual que sufrió desde los ocho años por parte de su padre biológico, Trino Marín.

Un tema durísimo. Un tema que marcó su vida. Un tema que involucró también a sus hermanas y a su tía Rosie.

Y, sin embargo, hoy Chiquis dice que ha perdonado.

PERDONAR NO ES OLVIDAR

Que quede claro: perdonar no significa justificar. No significa minimizar. No significa borrar.

Significa, en muchos casos, liberarse.

Y yo, desde aquí, la felicito. Porque no cualquiera tiene la fortaleza emocional para hacer un proceso así. No cualquiera puede enfrentar su pasado y decidir soltarlo.

Eso también es valentía.

UNA CITA HOY EN TELEVISIÓN

Y ahora sí, la invitación está hecha.

Hoy sábado tiene usted varias oportunidades para acompañarnos. A las 11 de la mañana, el resumen semanal de De primera mano. A las 3 de la tarde, seguimos en Imagen Televisión con más información. Y por la noche, a las 8, El minuto que cambió mi destino… sin censura con Heidy Infante.

Una entrevista que, se lo aseguro, no lo va a dejar indiferente.

Porque detrás del espectáculo, detrás de los reflectores, detrás de los aplausos… siempre hay historias.

Y algunas, como la de Heidy, duelen.

Pero también es necesario contarlas.