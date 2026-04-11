Emiliano, Marichelo… y las verdades que nadie quiere contar

Hay personajes que todavía no entienden dónde están parados. Y no, no hablo de improvisados, sino de gente que ha crecido dentro de familias donde el reflector no sólo es cotidiano, sino prácticamente hereditario. Pero una cosa es nacer en cuna mediática… y otra muy distinta saber sostenerse en ésta.

Ahí está el caso de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. Vino a México, grabó un video en el barrio bravo de Tepito —sí, ese Tepito que muchos usan como postal “de barrio” cuando les conviene— y se mostró accesible, amable, hasta diría que congruente con los medios de comunicación. Respondió preguntas, convivió, se dejó querer. Todo bien.

Pero, ¿qué creen? Cinco horas después, el mismo Emiliano, en el aeropuerto de Guadalajara, se transformó. Y no, no fue un ligero cambio de humor… fue otra persona. A los mismos medios que horas antes atendió con cordialidad, ahora los insultó, los amenazó, los encaró. Palabras como “lacra” salieron de su boca sin el menor empacho.

Entonces uno se pregunta: ¿qué pasó en esas cinco horas? ¿Quién le habló? ¿Quién le cambió el chip? ¿O será que simplemente salió el verdadero Emiliano?

Porque esto no es un tema menor. No estamos hablando de un arranque cualquiera. Estamos hablando de una actitud que exhibe una profunda falta de respeto hacia la prensa, la misma que, para bien o para mal, le da visibilidad. Porque cuando necesitan promoción, ahí sí somos “amigos”, pero cuando no les gusta una pregunta, entonces somos “lacras”. Qué conveniente, ¿no?

Y aquí es donde vale la pena detenernos. La congruencia no es opcional en este negocio. O eres o no eres. No puedes ser amable en Tepito y agresivo en Guadalajara. No puedes jugar a ser “del barrio” en un video y luego comportarte como un junior intolerante cuando alguien te cuestiona.

Porque si algo queda claro es que Emiliano Aguilar todavía no entiende el tamaño del apellido que carga… ni la responsabilidad que eso implica.

MARICHELO: CUANDO LA FORTALEZA SE QUIEBRA

Y del otro lado de la moneda tenemos una historia completamente distinta, pero igual de reveladora. La de Marichelo, quien llegó a la Ciudad de México después de las vacaciones de Semana Santa en medio del escándalo por su separación de Jorge D’Alessio.

Y ojo con esto: su llegada no fue casual. Desde una oficina de relaciones públicas se avisó a los medios de comunicación. Es decir, ella quería hablar. Quería enfrentar, quería decir su versión. Hasta ahí, todo perfectamente válido.

Porque si algo ha demostrado Marichelo a lo largo de los años es ser una mujer fuerte, de carácter, de una sola pieza. No es de las que se doblan fácilmente. O al menos eso creíamos.

Pero la realidad, ésa que no se puede maquillar, salió a flote en el aeropuerto.

Bastó una pregunta de mi compañera de De Primera Mano, María Zepeda, para que todo cambiara. Una pregunta simple, directa, sin mala intención: que en redes sociales se les veía felices, como una familia ideal.

Y entonces vino el quiebre.

“Yo también pensé que éramos la familia ideal”, respondió Marichelo… y en ese momento se rompió. Se quebró emocionalmente frente a todos.

Ahí no había estrategia de relaciones públicas, no había discurso armado, no había personaje. Había una mujer herida, sorprendida por una realidad que, aparentemente, ni ella misma alcanzaba a entender.

¿Qué pasó realmente en esa relación? ¿Qué detonó la separación? ¿Desde cuándo venían arrastrando problemas? Esas respuestas, por ahora, sólo las tienen ellos.

Pero lo que sí quedó claro es que detrás de la imagen perfecta en redes sociales, ésa que muchos venden como si fuera verdad absoluta, hay historias que distan mucho de ser ideales.

Y ese momento, ese instante de vulnerabilidad, vale más que mil comunicados de prensa.

HOY, EN IMAGEN TELEVISIÓN… Y EN MI MUNDO DIGITAL

Y como siempre, el trabajo no se detiene. Hoy sábado tenemos una jornada intensa a través de Imagen Televisión, para quienes gustan del espectáculo bien contado, sin maquillaje y sin censura.

A las 11 de la mañana, De Primera Mano Fin de Semana, con un resumen claro, puntual, sin paja, de lo mejor que ha ocurrido en el mundo del entretenimiento. Información concreta, directa, como debe ser.

A las 3 de la tarde, en En Compañía de…, recibimos a Sentidos Opuestos, un dueto que marcó época y que nos llevará por un viaje de recuerdos, nostalgia y grandes éxitos. Esos programas que no sólo informan, sino que conectan emocionalmente con el público.

Y a las 8 de la noche, El minuto que cambió mi destino sin censura, con una invitada de lujo: Annette Michel. Una conversación que me llevó años conseguir y que finalmente se dio.

Annette abre su vida como pocas veces. Habla de momentos personales, de decisiones, de emociones… pero, sobre todo, de un episodio que la marcó profundamente: la aparición de un tumor en el cuello, que en su momento le hizo pensar en la posibilidad de algo cancerígeno.

¿Qué pasó realmente? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Qué cambió en su vida a partir de ese momento?

Eso lo sabrá hoy, a las 8 de la noche. Y se lo digo como es: es una entrevista que vale la pena ver de principio a fin.

Y EL ESPACIO DONDE TODO SE DICE SIN FILTRO

Finalmente, quiero recordarles este proyecto que para mí es profundamente personal y periodístico: mi espacio digital.

Gustavo Adolfo Infante TV, disponible todos los días a las 11:15 de la mañana en YouTube, Facebook, TikTok, Pitaya FM y todas las plataformas de podcast.

Ahí no hay concesiones. Ahí se habla claro, directo y sin compromisos. Como debe ser el periodismo.

Porque si algo tengo claro después de tantos años en este medio es que el público ya no quiere versiones maquillada, quiere la verdad.

Aunque a muchos les incomode.