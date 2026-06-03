Frentes Políticos / 3 de junio de 2026

1. Sana distancia. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la respuesta a Ronald Johnson, embajador de EU en México, para fijar una frontera política que trasciende el episodio diplomático. Johnson habló de cooperación contra el narcotráfico y de evitar su uso partidista; Sheinbaum respondió con una referencia a la soberanía y al papel de los embajadores. La escena revela una tensión conocida: colaboración intensa en seguridad, pero vigilancia sobre cualquier gesto que parezca rebasar el límite institucional. Se coopera y se marca territorio, aunque nadie cede la última palabra.

2. Cortafuegos. Tras semanas de plantones y presión callejera, la apertura de una mesa entre la CNTE y el gobierno federal opera como intento de contención antes de que el conflicto escale otro peldaño. Mario Delgado, titular de la SEP, salió a marcar disposición mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, tomó asiento con la tarea de enfriar una crisis que ya desgasta. A su lado, Martí Batres, director general del ISSSTE, carga el expediente más espinoso: pensiones y la ley de 2007. Hay diálogo, pero la presión aumenta. La protesta fija el ritmo, negociar deja de ser iniciativa y se vuelve un urgente cortafuegos.

3. Menos pantallas. Claudia Sheinbaum abrió una discusión que parece educativa, pero toca fibras de control, hábitos sociales y capacidad institucional. Al pedir a Mario Delgado, secretario de Educación, una consulta con madres y padres sobre celulares y redes en primarias, coloca sobre la mesa un fenómeno que crece más rápido que cualquier reglamento. La propuesta busca respaldo social antes que imposición. Mientras se habla de ansiedad, pantallas e IA, surge otra pregunta: quién fija los límites y quién asume el costo. A nivel salud mental hay conexiones que son un riesgo.

4. Acabose. En territorio donde Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ofrece orden y presencia institucional, la desaparición de Roxana Guzmán, directora de Impulso Informativo, irrumpe como una pregunta que nadie puede esquivar. Sujetos armados entraron a su vivienda y la sacaron por la fuerza frente a su familia, que alcanzó a registrar parte del ataque. El caso rebasa la nota roja y toca un punto sensible: las condiciones para ejercer el periodismo en una región marcada por episodios de violencia. Entre versiones, silencios y exigencias de localización, el reloj político ya corre. Nahle en lo suyo: dando la nota negativa.

5. De colores. Lo que comenzó como una decisión estética terminó convertido en munición política. Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México de Movimiento Ciudadano, y Royfid Torres, coordinador de la bancada de MC en el Congreso de la CDMX, preparan una denuncia para seguir la ruta de los recursos y las firmas detrás de los dispositivos de tránsito pintados de morado. Laura Ballesteros, diputada federal naranja, llevó la discusión al terreno de la seguridad vial y del cumplimiento normativo. El color cambió. La controversia creció. Alguien deberá explicar los caprichos de la brocha.