Frentes políticos / 28 de marzo de 2026

1. Frontera segura. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ataja el episodio con precisión y aclara que no hubo intención, no hubo intervención, no hubo escalada. La línea se cruzó en Nogales apenas unos metros y el retiro fue inmediato, suficiente para desactivar cualquier lectura mayor. Del otro lado, Donald Trump, presidente de EU, mantiene el ritmo de reforzamiento fronterizo sin abrir un frente político innecesario. En lo local, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, acompaña sin estridencias el incidente. La señal es de contención, no de confrontación. Y en este capítulo, el tono pesa tanto como el hecho.

2. Derramados. Mientras Miguel Ángel Miranda, subdirector de Seguridad y Protección Ambiental de Pemex, certifica playas “limpias” desde un helicóptero, en tierra el relato cambia de tono y de textura. Jaime Santiago, presidente de la Federación de Sociedades Pesqueras y Cooperativas de Alvarado, describe redes detenidas, chapopote regresando con cada ola y un silencio estatal que irrita más que el crudo. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, intentó minimizar el desastre ambiental desde el principio. Dos versiones se mueven entre el hidrocarburo derramado: la institucional cierra los ojos y la costera lo padece.

3. Búsquedas. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, opta por la vía discreta frente a una de las crisis más sensibles, por lo que tendrá encuentros privados con familias y apertura condicionada a una reunión formal. En paralelo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostiene la interlocución periódica con colectivos, en un esquema que privilegia la gestión continua. La Presidenta escucha en territorio y administra los tiempos desde Palacio, mientras las madres buscadoras mantienen la presión. La ecuación es delicada, cercanía sin exposición, atención sin centralizar. Lo importante es que no nos falte ninguno.

4. Crisis. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, enfrenta un tablero que se le mueve por debajo, al encontrarse restos humanos en colonias distintas y la sospecha de un solo cuerpo que viaja como mensaje entre grupos en disputa. La violencia no irrumpe, se instala. Al mismo tiempo, en Pachuca, familiares de un trailero desaparecido tensan la calle ante fiscalías que corren detrás de los hechos. El patrón se repite: rutas logísticas bajo presión y operadores que desaparecen. Hidalgo ya no es excepción discreta. Es prueba del fracaso. Cuando el conflicto se vuelve cotidiano, deja de ser foco rojo y pasa a ser parte del paisaje.

5. Ala dura. La presidenta Claudia Sheinbaum marca distancia justo donde su propio bloque acusa fractura. Niega la “operación cicatriz” como si el conflicto no sangrara en público, mientras Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la nombra sin rodeos y se ofrece a suturar lo que en San Lázaro ya se abrió. El PT no acompañó la reforma y el golpe fue severo, sin ellos no hay mayoría calificada ni visos de unidad. El problema es del partido que forcejeó hasta quitar las reformas que lo afectaban. Monreal opera en bien de la alianza. Lo que le urge a Morena es buscar aliados de verdad.