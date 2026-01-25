Frentes Políticos / 25 de enero de 2026

1. Contundencia. En el caso del huachicol fiscal no hay medias tintas. El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, confirmó que seis elementos están bajo investigación; cuatro ya fueron dados de baja y dos permanecen prófugos. Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum marca cero impunidad, caiga quien caiga. No se trata de robos menores, sino de una red de contrabando de combustibles que evade impuestos y daña al erario. La depuración alcanza incluso a las Fuerzas Armadas y se extiende a aduanas, agentes y funcionarios, con más de 200 órdenes de aprehensión en preparación. Aquí no hay intocables.

2. Notable. En Puebla, la política educativa sí se traduce en números y territorio. La SEP entregó 44 mil 559 tarjetas de la Beca Rita Cetina, en un acto encabezado por Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación, Mario Delgado, quien insistió en que ningún estudiante debe abandonar la escuela por falta de recursos. El anuncio va más allá, pues este 2026 se construirán 30 planteles del Bachillerato Nacional y avanza el CBTIS 300 en Cuautlancingo. Con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, Puebla apunta a superar 1.2 millones de beneficiarios. La educación deja de ser promesa.

3. A contracorriente. Acción Nacional volvió a remar contra la narrativa oficial. La bancada en San Lázaro, encabezada por Jorge Romero, pidió formalizar un tratado de seguridad con EU que incluya inteligencia, extradiciones y operativos conjuntos, con aval del Senado y sin “entendimientos opacos”. Para el diputado Héctor Saúl Téllez, la cooperación actual existe, pero se esconde detrás del discurso de soberanía. El caso Wedding les sirvió de ejemplo: capturas de alto perfil que, dicen, no ocurren sin presión de Washington. El PAN pide reglas claras y tratado; el gobierno defiende flexibilidad y control. ¿Cuál refleja mejor la realidad?

4. Ministra al óleo. La polémica por el supuesto retrato de Lenia Batres volvió a exhibir los tropiezos administrativos de la SCJN. Tras el ruido por un contrato difundido en el portal de transparencia, el máximo tribunal aclaró que la obra no se realizó ni hubo erogación alguna, y que la artista Diana Carolina López declinó el encargo desde octubre de 2025. Batres no eligió autora ni monto, según se informó. Lo que desató la tormenta fue no retirar a tiempo el documento. Bajo la presidencia de Hugo Aguilar, la Corte intentó apagar el incendio. El problema no es el óleo, sino la opacidad administrativa. Y la necesidad de plasmar el ego.

5. Tenaz. Layda Sansores insiste en que va bien, aunque los números no la acompañen. En el ranking nacional de gobernadores de enero de 2026, la mandataria de Campeche volvió a colocarse en el fondo de la tabla, lugar 29 de 32, con apenas 41.31% de aprobación, según Cripeso. No es un tropiezo aislado, es una constante. Mes tras mes, el gobierno de Sansores aparece entre los peor evaluados del país, reflejo de una percepción ciudadana negativa que no logra revertirse ni con discursos ni con confrontaciones mediáticas. La tenacidad no siempre es virtud; cuando se gobierna sin resultados, se parece más a la obstinación. Campeche ya lo resiente.