Frentes Políticos / 21 de marzo de 2026

1. Pacificación. La gira en Cancún permitió a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, exhibir un descenso pronunciado en homicidios que busca consolidar la idea de control territorial en uno de los destinos más sensibles. El parte operativo de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, llegó cargado de detenciones, decomisos y objetivos prioritarios como argumento técnico de una estrategia que muestra eficacia sostenida. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, hiló inversión extranjera y expansión hotelera, aumentando la percepción de estabilidad. La seguridad como parte sustancial del tejido político.

2. Mala custodia. La muerte de un migrante mexicano bajo resguardo del ICE colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a un expediente que trasciende la diplomacia y toca fibras internas de su proyecto. La exigencia de una indagatoria profunda busca marcar distancia con la versión oficial estadunidense: la presión mexicana deberá mostrar resultados en un terreno donde los gestos simbólicos son lo sustancial. Mientras Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores, afina la nota diplomática, en Palacio Nacional calibran costos. Firmeza sin ruptura, indignación sin escalada. Respeto a los derechos humanos.

3. Coordinación. Mientras la Semar, a cargo de Raymundo Morales, afinaba capacidades técnicas en Tamaulipas con cursos especializados para contener riesgos y proteger instalaciones estratégicas, en otra latitud del mapa institucional Ernestina Godoy, titular de la FGR, empujaba la consigna de convertir acuerdos en expedientes capaces de sostenerse ante jueces. La apuesta por investigaciones más robustas intenta cerrar la brecha entre operativos visibles y sentencias escasas, una deuda persistente. Capacitación y judicialización. La eficacia se medirá en resultados.

4. Pasarela. En Acción Nacional miraron al espejo guinda y decidieron probar suerte con encuestas para repartir candidaturas rumbo a 2027. El senador Juan Antonio Martín del Campo abrió pista entre sonrisas calculadas, mientras el alcalde Marco Antonio Bonilla mide reflectores y resistencias internas en un partido que vuelve a seducir perfiles externos. El senador Gustavo Sánchez Vásquez y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entienden que la competencia ya no será entre militantes, sino entre marcas personales. La dirigencia de Jorge Romero deberá traducir números en votos. Sencillo.

5. Desempoderado. El intento de apropiación institucional del legado de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, terminó por exhibir los límites políticos del senador Gerardo Fernández Noroña justo cuando buscaba prolongar influencia tras su paso por la presidencia de la Cámara alta. La jugada pretendía convertir al Senado en custodio cultural con mando editorial incluido, pero la falta de quórum y los obstáculos legales dejaron la operación suspendida en el aire. Entre reclamos opositores y resistencias administrativas, el episodio retrató a un operador habituado al micrófono más que al expediente. Fernández Noroña, en caída libre.