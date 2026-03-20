Frentes Políticos / 20 de marzo de 2026

1. Marcha atrás. La revisión del T-MEC arrancó con México intentando regresar el reloj comercial. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó como prioridad desmontar los gravámenes que su homólogo de EU, Donald Trump, convirtió en palanca de presión industrial. La tarea recae en Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien abrió conversaciones con la promesa de recuperar competitividad en autos, acero y aluminio, mientras Washington mantiene exigencias regulatorias en energía y telecomunicaciones. Sin Canadá en la foto inicial, cada concesión pesa más que cualquier discurso integrador. El T-MEC vigente favorece a tres.

2. Diplomacia. En Cancún, entre banqueros, vitrinas turísticas y promesas de inversión, Claudia Sheinbaum escenificó una postal internacional con Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, donde la transición energética y el músculo industrial europeo marcaron la agenda. La fotografía sirve para proyectar estabilidad en medio de presiones internas y dudas sobre la ejecución económica. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, opera como bisagra con el empresariado extranjero, mientras el canciller Juan Ramón de la Fuente, afina la partitura institucional. México en la lupa internacional.

3. Sobresueldos. En pleno empuje por ajustar al aparato electoral, el debate salarial volvió al centro. Claudia Sheinbaum sostiene el tope como bandera de austeridad mientras en el INE la aritmética institucional resiste. Guadalupe Taddei consejera presidenta del INE, optó desde su llegada por recortar su propio ingreso y devolver excedentes a la Tesorería, gesto que contrasta con un engranaje donde consejerías y mandos superiores superan el límite presidencial. Entre amparos posibles y seguros de vida millonarios, la autonomía se mide en pesos. Que nadie gane más que la Presidenta, se ordenó.

4. Verificación. El operativo naval contra una célula de Los Mayos en Sinaloa dejó una escena políticamente inusual. ¿Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada, fue localizada y liberada tras confirmarse que no tenía orden de captura ni vínculos acreditados. La Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Morales, ejecutó la acción que derivó en un enfrentamiento con saldo de 11 presuntos agresores abatidos y el aseguramiento de armamento táctico, en un intento por golpear estructuras criminales sin abrir frentes jurídicos innecesarios. Golpes espectaculares abundan, ahora sólo falta que disminuya la violencia.

5. Torrente. La gira por Durango de Efraín Morales, titular de la Conagua, cayó como lluvia en tierra agrietada, al firmar un convenio con los 39 municipios y la promesa de contener la ansiedad por el abasto en una entidad donde cada temporada seca pasa factura política. El gobernador Esteban Villegas leyó el momento, pues cada obra hidráulica construye presencia territorial y despresuriza conflictos locales en zonas donde el agua define lealtades. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entra con 360 mdp. Hay caudal presupuestal sobre la mesa. Sólo falta ver que el agua llegue a donde tanta falta hace. Que así sea.