Frentes Políticos / 12 de abril de 2026

1. Alivio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convirtió la política de vivienda en realidad tangible, al quitar deudas que asfixiaban a millones. No es retórica, son escrituras y constancias que cambian la vida cotidiana. En Morelos hay contraste. La gobernadora Margarita González Saravia sigue sin lograr que el engranaje local acompañe el ritmo federal; hay programa, hay recursos, pero falta pulso operativo. Mientras la Presidenta ata la reforma electoral a más fondos para sostener el alivio social, a nivel de tierra la ejecución se rezaga. La gente entiende y respalda. El gobierno federal avanza, aunque en Morelos aún no despegue.

2. Cateo. Pedro Morales, titular de la Semar, movió ficha en Chiapas con un operativo que deja ver coordinación real y resultados medibles, con armas, equipo táctico, vehículos y droga bajo resguardo oficial. La intervención, con orden judicial en mano, no fue improvisación, sino mensaje de control territorial. Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, observa cómo la acción federal marca el paso mientras la estructura local acompaña, pero no encabeza. La carpeta crece en la fiscalía estatal, sí, pero el pulso lo lleva la Marina. Cuando el orden llega desde el mar, alguien en tierra debe apretar.

3. Cero concordia. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, enfrenta otra sacudida en un punto donde la tragedia ya no sorprende, se repite. El choque múltiple con dos muertos en el puente La Concordia no es un accidente aislado, es la confirmación de un riesgo tolerado. Hace días volcó un tráiler; meses atrás, el estallido de una pipa dejó decenas de víctimas. La secuencia es conocida. Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, no ha logrado contener un corredor que combina carga pesada, curvas exigentes y nula prevención efectiva. Mientras la ciudad pone orden en otros frentes, aquí se acumulan cruces, sirenas y promesas incumplidas.

4. Extorsión. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desarticuló una célula que tenía en jaque al transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc. Las órdenes de aprehensión no sólo desarman la red, exhiben la persistencia del delito en una zona con vigilancia permanente. Entre reincidencias y liberaciones previas, el expediente deja ver grietas. Alessandra Rojo de la Vega carga con un territorio donde la extorsión se volvió rutina para choferes y concesionarios. La policía actúa y detiene. El problema es cuánto tiempo tardó en volverse costumbre. Y quién permitió que así fuera.

5. Toma. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, tiene enfrente un conflicto que escala y se dispersa de manera simultánea. Productores agraviados, transportistas alineados y bloqueos que reaparecen en cadena. La cita fallida en Bucareli no fue trámite, fue detonante; donde se esperaba negociación, hubo vallas y antimotines. Horacio Gómez Carranza, presidente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, en Baja California, capitaliza el agravio y empuja la presión con casetas liberadas y carreteras tomadas en varios estados. Condicionar el diálogo encendió la protesta. Es necesario que se sienten a dialogar.